16/02/2021 Trucos y consejos para presumir de tus rizos como nunca. MADRID, 16 (CHANCE) ¿Tienes el pelo rizado y no sabes qué hacer para sacarle partido a tu melena? El pelo rizado vive una época dorada, aunque no siempre sabemos cómo cuidarlos para que se vean elásticos, definidos y brillantes. Y es que, en un cabello ondulado influye tanto el clima influye como el nivel de hidratación que tenga nuestro pelo. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA CABELLO EXPERIENCE



MADRID, 16 (CHANCE)



¿Tienes el pelo rizado y no sabes qué hacer para sacarle partido a tu melena? El pelo rizado vive una época dorada, aunque no siempre sabemos cómo cuidarlos para que se vean elásticos, definidos y brillantes. Y es que, en un cabello ondulado influye tanto el clima influye como el nivel de hidratación que tenga nuestro pelo.



La importancia de la rutina



La base de la belleza y del cuidado no está solo en grandes tratamientos, sino en cómo diseñamos y realizamos la rutina diaria. Productos adecuados a nuestras necesidades son clave. "El pelo rizado tiende a deshidratarse, a perder el agua, debido a su forma. Por eso, para el lavado debemos utilizar productos que hidraten, un champú hidratante y acondicionador siempre son dos básicos imprescindibles. Una vez a la semana o cada dos, sustituiremos el acondicionador por el uso de la mascarilla para una hidratación más profunda. El acondicionador mantiene la humedad natural del pelo, sin encrespado y con brillo, y su uso es siempre imprescindible, aún más si tenemos el pelo teñido.", explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Cantabria.



La mascarilla y el aporte de proteínas



El uso frecuente de una mascarilla reequilibra nuestro pelo y complementa los cuidados que le damos a diario, nunca los sustituye. "La mascarilla funciona de un modo diferente al acondicionador, por eso se complementan tan bien. Mientras que el acondicionador crea una película en la fibra capilar que ayuda a que el pelo no se encrespe, la mascarilla se compone de moléculas más pequeñas que consiguen penetrar dentro del pelo. Esto hace posible su aporte de proteína y que sus efectos persistan durante los lavados. Para aplicarla, retiramos el exceso de humedad con una toalla, separamos el pelo por secciones y la vamos aplicando. Nos recogemos la melena en un moño y la dejamos actuar", aconseja Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).



Producto de acabado y cómo aplicarlo



El cabello rizado cuenta con unas necesidades propias que requieren de productos de acabado específicos para definir el rizo. "La base de cualquier melena ondulada o rizada es la hidratación, por eso debemos recurrir a productos que aporten humedad y nutrición y que cuenten con ingredientes como el aceite de coco. Un truco para lucir unos rizos bonitos es aplicar un poco de aceite de medios a puntas antes de aplicar el producto de acabado. Otro es no dejar que se absorba el exceso de agua que tiene el pelo al salir de la ducha y aplicar la crema de rizos o la espuma entonces. Así conseguiremos evitar el encrespamiento y unos rizos elásticos y brillantes.", explica Alexander Kiryliuk de SK Style Barcelona.



Los rizos y la coloración



El cabello ondulado tiende a resecarse por su propia naturaleza, así que esto hay que tenerlo en cuenta cuando modifiquemos su color. "Cuando aplicamos unas mechas o teñimos una melena rizada, debemos ser muy rigurosos con los cuidados que realizamos en casa, también realizar tratamientos en el salón cada mes o dos meses para hidratar y regenerar. Esto es así porque el pelo rizado es más seco y si además lo teñimos, lo resecamos aún más. Para estos casos, la coloración a base de barros u aceites orgánicos son muy recomendables, ya que dañan menos la fibra porque aportan parte de la proteína que se pierde durante el proceso de coloración. Son preferibles los tintes sin amoníacos y aplicados en la raíz, sin llegar a las puntas.", recomienda Raquel Saiz de Salón Blue desde Torrelavega.



Cuidados profesionales



El asesoramiento profesional es fundamental para conocer nuestras necesidades y aportar las soluciones más idóneas. Factores como el clima, el grosor del pelo, la contaminación, etc. deben ser tenidos en cuenta. "En peluquería la personalización es fundamental. Conocer las características, los hábitos es muy importante. El cabello además cambia según las estaciones o el lugar en el que estemos. La humedad, el viento son algunos de los factores a tener en cuenta. Para eliminar el encrespado primero debemos saber si la causa del mismo es debido a la falta de hidratación o porque el pelo se ha debilitado por pérdida de la proteína natural que lo compone. Conocer la verdadera causa, hará que le demos la solución adecuada. Uno de los tratamientos más efectivos es el de enzimoterapia que elimina el crespo, da brillo y repone la fibra por dentro.", declara Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.