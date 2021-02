Tensión y violencia en la frontera de Perú y Brasil por una caravana migrante

Un grupo de personas fue registrado este martes al intentar cruzar un bloqueo de la policía, luego de que inmigrantes ilegales cruzaron la frontera provenientes de Brasil, en la localidad de Iñapari (Madre de Dios, Perú). EFE/Paolo Peña

Lima, 16 feb (EFE).- La tensión en la frontera de Perú con Brasil ante la presencia de una caravana de centenares de migrantes, en su mayoría haitianos, comenzó a desbordarse esta jornada con incidentes entre las autoridades peruanas y grupos de personas, entre ellas numerosas mujeres y niños que cruzaron irregularmente la frontera.

Según relatan testigos en la región selvática de Madre de Dios, un grupo de unos 350 migrantes forzó el paso fronterizo entre las localidades de Iñapari (Perú) y Assis (Brasil) en busca de proseguir su plan para cruzar el país andino y marchar rumbo al norte.

Entre incidentes que se saldaron con cargas policiales, disparos de gases lacrimógenos y empujones, la Policía peruana devolvió a gran parte de los migrantes, en su mayoría haitianos, pero también ciudadanos de países africanos como Sierra Leona, Senegal y Costa de Marfil.

Otro grupo quedó en el estadio municipal de Iñapari, en su mayoría mujeres, varias de ellas embarazadas, y niños pequeños, a la espera de que se resuelva su situación.

NOCHE DE LLUVIA Y SITUACIÓN EXTREMA

Según relató a Efe César González, misionero laico y periodista español que reside en la zona, la tensión se disparó a primera hora de la mañana de este martes, después de una noche de torrenciales lluvias que golpearon los campamentos de la caravana en el lado brasileño de la frontera.

El numeroso grupo se aproximó al puente donde se sitúa la frontera y logró cruzar, lo que desató la reacción de las autoridades con episodios de violencia que afectaron también "a las mujeres y a los niños".

A lo largo de la mañana de incidentes, la caravana se dividió en dos grupos y uno, compuesto en su inmensa mayoría por hombres, fue llevado de regreso a Brasil y permanece en el área de la frontera.

Otro permanece en el Perú, si bien poco a poco los migrantes están siendo también regresados a su punto de origen.

"Uno de los problemas ahora es que varios de los hombres que han regresado tienen a sus mujeres e hijos en el otro lado de la frontera y están reclamando reunirse con ellos. También tienen miedo de dejar a sus esposas solas, que están en el estadio, y que las hagan regresar pero sin el dinero que llevan. Entiendo que es su experiencia al cruzar fronteras, que son abusados y robados", indicó González.

Fabio Pontes, periodista brasileño que opera en la zona, también reportó a Efe que la situación es "muy dura" y que se disparó después de "una noche de mucha lluvia ante la que no tenían abrigo ni condiciones humanas seguras".

"Están todos aglomerados en plena pandemia por la covid-19. Es una situación complicada para estas personas, quienes en su mayoría trabajaban en el sur de Brasil pero a los que la crisis de la pandemia les ha obligado a salir y buscar otros destinos. No quieren ir a Perú, quieren cruzar para llegar a México, EE.UU., Canadá o volver a su casa", añadió.

UNA SOLUCIÓN POLÍTICA

La jornada de tensión exhibe la necesidad de una solución "política" a esta situación, según consideró a Efe el padre Paco, sacerdote de origen español con 50 años de experiencia misionera en Brasil, para quien lo que está sucediendo en la frontera es "muy, muy triste".

"Aquí están ahora esperando una solución, que tiene que ser política y gubernamental, pues la frontera está oficialmente cerrada por el covid-19 y es por eso por lo que no les dejan pasar, al menos oficialmente", dijo a Efe.

En ese sentido, el misionero apuntó que se espera que las negociaciones "sean rápidas", pues la gente "ya no aguanta más y los nervios son muchos".

"Lo urgente ahora es empujar a las autoridades para que dejen un corredor humanitario. Sólo quieren atravesar Perú. Y ahora escuchamos que hay más gente que viene a este cruce, gente que busca una vida mejor para volver a su país, y es terrible. Y también es terrible como los tratan. Por ejemplo, los camiones de combustible sí pasan la frontera cerrada, pero las personas no", lamentó.

INMINENTE "CONFLICTO SOCIAL"

Ese pedido también lo realizó el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, quien alertó de un inminente "conflicto social" grave por esta crisis.

Según un comunicado emitido por el vicariato, los migrantes reportan que su intención es tan solo que Perú lOs deje cruzar la frontera para poder seguir su viaje, e incluso dicen que si las autoridades habilitan un modo de transporte, ellos mismos pagarían por ese servicio.

"Instamos a las autoridades gubernamentales regionales y nacionales, y de forma especial a la Cancillería de la República a encontrar la fórmula que permita responder de inmediato a esta emergencia, evitando un conflicto social grave que se sume a los serios problemas que ya tenemos", instó la organización religiosa.

El lunes, la alcaldía de Assis indicó a Efe que el gobernador de Acre, Gladson Cameli, entró en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño para "gestionar un pedido de carácter humanitario, por vía diplomática" que autorice el ingreso a territorio peruano de los inmigrantes.