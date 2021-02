Tenis.-Madrid estudia prorrogar convenio con MTP hasta 2022 porque el año pasado no pudo celebrarse Mutua Madrid Open

26/04/2020 Una bola oficial del torneo de tenis profesional Mutua Madrid Open junto a una máscara quirúrgica, en Valdemoro (Comunidad de Madrid/España) a 26 de abril de 2020. La competición se 'jugará' de forma virtual del 27 al 30 de abril desde los domicilios de los jugadores. De forma paralela al torneo oficial, tendrá lugar uno benéfico que enfrentará a los tenistas profesionales con algunos de los principales creadores de contenido del territorio 'gaming' para recaudar fondos destinados a ayudar a los afectados por el Covid-19, gracias a la participación de Webedia. DEPORTES Óscar J.Barroso - Europa Press



El área delegada de Deportes, con Sofía Miranda a la cabeza, está estudiando jurídicamente la posibilidad de prorrogar el convenio con la empresa Madrid Trophy Promotion (MTP) hasta 2022 dado que el año pasado no pudo celebrarse el Mutua Madrid Open por la pandemia de coronavirus.



Lo ha anunciado Miranda en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte después de que la concejala de Más Madrid Mar Barberán haya planteado la opción, dado que este año vence el convenio con MTP, de poner en marcha en la Caja Mágica una instalación municipal o acondicionar algún espacio con las infraestructuras ya existentes para dar cobertura a las necesidades deportivas del barrio de San Fermín, en Usera.



Barberán ha indicado que levantar la Caja Mágica tuvo un coste de 300 millones de euros y una "casi nula compensación para la ciudadanía". "Hay un rédito económico internacional pero el uso deportivo ciudadano es prácticamente nulo", ha lamentado Barberán, que ha trasladado que el Gobierno anterior, presidido por Manuela Carmena, llegó a un preacuerdo con la empresa pero no se pudo cerrar porque había que esperar al vencimiento y eso se unía a que era año electoral.



Miranda ha remarcado, a su vez, que todos los grupos de la anterior Corporación se sentaron en una mesa de negociación para conseguir prorrogar el convenio para que el Mutua Madrid Open continuara celebrándose en la Caja Mágica porque "es positivo que el Mutua se desarrolle en Madrid".



"Estamos viendo todas las posibilidades y estamos muy interesados en poder programar más actividades deportivas abiertas a la ciudadanía", ha señalado la delegada de Deportes, que ha señalado en este punto que el viernes comienza en el marco del programa Sures un campus deportivo para medio centenar de menores de entre 6 y 17 años escogidos por los Servicios Sociales de Usera.



La concejala de Más Madrid ha abogado por "cambiar las condiciones del convenio" ahora que expira porque es una "oportunidad de oro". También ha demandado un centro deportivo abierto al uso deportivo en Caja Mágica porque "hay espacio suficiente".



Así, Más Madrid presentó una enmienda al presupuesto, que fue rechazada, para emplear el tercero de los estadios de Caja Mágica, el más pequeño, con capacidad para 1.800 personas, para ser empleado con destino al deporte base, después de ser climatizado, o para competiciones de nivel intermedio, "que Madrid no tiene".



La delegada ha contestado que en Caja Mágica ya hay un centro deportivo que, aunque de gestión indirecta, cuenta con precios públicos, por lo que "el acceso al deporte está garantizado en el distrito".