"Tengo miedo", la voz de las guatemaltecas contra la violencia machista

Fotografía de archivo de exfiscal general, Thelma Aldana. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 15 feb (EFE).- La reciente ola de femicidios y asesinato de niños en Guatemala provocó este lunes un repudio generalizado por parte miles de mujeres en el país centroamericano, incluyendo diputadas, políticas y profesionales, bajo el lema "tenemos miedo".

La legisladora Evelyn Moratala, la antropóloga Alejandra Colom y la exfiscal general Thelma Aldana fueron algunas de las mujeres que se pronunciaron al respecto en redes sociales bajo la consigna de "tenemos miedo".

También la jueza Claudia Escobar, reconocida internacionalmente por haber denunciado en 2014 una red de corrupción de diputados para cooptar las cortes del país, quien esgrimió: "Tengo miedo. Tres niñas menores de 10 años fueron cobardemente asesinadas en Guatemala en las últimas semanas".

La magistrada continuó: "Y siento miedo, miedo de entrar a la panadería, sentir la pistola en el estómago del hombre que se pone a mi lado y me exige pidiéndome las llaves de mi camioneta donde están mis hijos".

Las voces de las mujeres guatemaltecas se registran después de que en las últimas semanas se contabilizaran varios asesinatos, incluido el de una niña de 8 años, Sharon Figueroa, en el norte de Guatemala mientras jugaba en su hogar, y el de una familia compuesta por tres niños en el este del territorio, ambos en los últimos siete días.

El pasado 20 de enero también fue asesinada Luz María del Rocío López Hernández, investigadora del Ministerio Público (MP, Fiscalía), cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en un drenaje en la calle, a pocos metros de la oficina donde trabajaba.

VISIONES DISTINTAS

En declaraciones este mismo lunes durante un acto público, la fiscal de sección de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, Blanca Yolanda Sandoval, criticó la improvisada campaña "Tengo miedo", porque, dijo, "no es válido transmitir mensajes como los que andan circulando en algunas redes sociales diciendo tengo miedo, no es así como se logra la justicia en el país".

Pero el ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, aseguró que "millones de mujeres y niñas con justa razón se sienten inseguras ante la falta de acción por parte de las autoridades, quienes deben tomar medidas preventivas y sancionar a los responsables, y ante todo brindar oportunidades reales a mujeres y niñas".

Otro grupo de niñas manifestó el domingo por el asesinato de Sharon Figueroa y llevó juguetes y peluches a la plaza central de Ciudad de Guatemala, bajo la consigna de faltar niñas para jugar con sus muñecas.

Guatemala es, según organismos internacionales, uno de los 15 países más violentos del mundo, con 60.000 asesinatos en la última década.

En 2020 se activaron 4.930 alertas Alba-Kenneth para la búsqueda de menores, en tanto que en 2019 estos ascendieron a 6.590, según la Procuraduría General de la Nación.

Durante el año pasado en Guatemala fueron asesinadas 278 mujeres con armas de fuego y 37 con arma blanca, de acuerdo a estadísticas de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Mientras que en 2019, según la misma fuente, fueron asesinadas 407 mujeres con arma de fuego y 72 por heridas de arma blanca.