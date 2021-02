16/02/2021 Suplementos de colágeno para la piel a partir de los 30... ¿sí o no?. MADRID, 16 (CHANCE) En primer lugar, expliquemos qué es el colágeno, ya que es una de las palabras que más escuchamos cuando de cuidado de la piel se trata, pero muchas veces desconocemos su importancia a la hora de lucir un rostro joven y radiante. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD SM CONTENT STUDIO



MADRID, 16 (CHANCE)



En primer lugar, expliquemos qué es el colágeno, ya que es una de las palabras que más escuchamos cuando de cuidado de la piel se trata, pero muchas veces desconocemos su importancia a la hora de lucir un rostro joven y radiante.



El colágeno es una proteína abundante, principalmente, en la piel y en los huesos, y es la responsable de la sujeción de los tejidos cutáneos. En el caso de la piel, el colágeno aporta elasticidad y firmeza y por lo tanto es esencial para su juventud.



A partir de los 30 años, aproximadamente, su producción disminuye. Las consecuencias son las primeras arrugas y síntomas de flacidez. Hay otros factores que pueden favorecer la destrucción de colágeno, como el exceso de sol, el tabaco, el alcohol o la falta de descanso, por ejemplo, que aceleran el envejeciminto cutáneo por la pérdida de colágeno.



Para hacer frente a esta disminución en la producción de colágeno, se pueden tomar suplementos, pero... ¿Son recomendables? Sin duda, ¡sí! y la farmacéutica Rocío Escalante nos desvela todos los secretos de estos suplementos, que mejoran la calidad de la piel y nos ayudan a retrasar su envejecimiento, además de ser bueno para las articulaciones, los huesos, el cabello y las uñas.



"Aunque el colágeno está presente en algunos alimentos - piel y espinas de pescado, gelatinas, cartílagos de la carne - estos no suelen formar parte de nuestra dieta, y por esa razón recomendamos tomar colágeno a partir de los 30, aproximadamente", explica la farmacéutica, antes de advertir que "tomar suplementos de colágeno ayuda siempre que se combinen con un estilo de vida saludable: dieta equilibrada y variada, evitar el tabaco y el alcohol, descansar las horas suficientes cada día, realizar alguna actividad física a diario, aunque sea caminar".



Además, tal y como señala, igual de importante es cuidar nuestra piel: "limpieza, hidratación y protección solar son esenciales". "Los suplementos son útiles si se usan como un conjunto, en caso contrario, es difícil ver sus beneficios. Además, hay que tener en cuenta que los efectos no se ven a corto plazo. Los suplementos de colágeno suelen combinarse con otros activos como el ácido hialurónico o la vitamina C, también interesantes para el cuidado de la piel", afirma la experta.



¿Es más efectivo el colágeno de uso tópico u oral?



"Lo ideal sería una combinación de ambos, sin olvidar el estilo de vida saludable. Está demostrado que nuestra piel es un reflejo de nuestro estado de ánimo y de nuestra vida y por eso cada vez existe un mayor consenso para aconsejar tratamientos 360º: una buena base que sería nuestro estilo de vida y alimentación, cosméticos y complementos alimenticios que nos ayudan desde dentro, donde los productos tópicos no llegan", explica Rocío Escalante.



¿Qué colágeno elegir?



En el mercado hay una gran variedad de productos y suplementos de colágeno, y para elegir el más adecuado, la farmacéutica recomienda "dejarse asesorar por un experto que conozca bien la formulación de estos productos. Es importante valorar el estado de la piel y los hábitos para encontrar la fórmula más cómoda y eficaz. Merece la pena dejarse asesorar por un experto cuando se trata de elegir un producto que te ayuda a cuidar de la salud y belleza de tu piel".



Respecto a los tipos de colágeno, según la experta "el colágeno hidrolizado es la forma que nuestro cuerpo puede absorber mejor. A la hora de elegir el formato conviene tener en cuenta los gustos personales y mirar la fórmula para saber la concentración de ingredientes. El colágeno se suele mezclar con otros ingredientes también importantes para la piel. El colágeno en polvo o en bebida puede incluir un mayor número de ingredientes que las fórmulas en comprimidos. En el caso del colágeno en polvo se puede mezclar con zumos, sopas, té... Algo a valorar también".