Stefi Troguet, que buscará hacer cima en el K2, recuerda a Sergi Mingote

Fotografía de archivo, tomada el 22 de julio de 2013, del montañero español Sergi Mingote, que murió durante su expedición en la montaña K2 (8.611 metros) tras sufrir un accidente. EFE/Archivo/Toni Garriga/Archivo

Andorra la Vella, 16 feb (EFE).- La alpinista andorrana Stefi Troguet anunció está mañana que buscará este verano hacer cima en el K2 después que en tres semanas hayan perdido la vida tres de sus compañeros que ascendieron con ella el 3 de julio del 2019 al Nanga Parbat (8.126 metros): el catalán Sergi Mingote, el pakistaní Ali Sapdara i el italiano Cala Cimenti.

Los dos primeros perdieron la vida en el K2 y el último en un alud en la zona de Sestriere.

Stefi Troguet recordó, en la rueda de prensa de presentación de su nuevo proyecto alpino para este verano: subir al K2 y al Broad Peak, a la figura de Sergi Mingote. “Tengo de él un recuerdo muy bonito. Vivimos juntos una aventura increíble en el Nanga Parbat. Fue mi primer ocho mil y puedo decir que fue la expedición de mi vida”.

Para Stefi Troguet aquél equipo que se formó fue muy próximo. "Con Sergi Mingote vivimos codo a codo y además llegamos juntos a la cima. Aún recuerdo cuando en plena ascensión le decía: 'Estoy destruida'. Y él me respondió: 'Tú puedes'. Me quedo con la manera que tenía de hacer equipo y también del compañerismo. Fue un golpe muy duro y un shock”.

La joven alpinista de 25 años buscará sin la ayuda de oxígeno artificial primero hacer cima en el Broad Peak (8.047 metros) y después intentará ascender al K2 (8.611 metros).

“Hace mucho daño perder a tus compañeros y también a los que considero como mis hermanos, pero he decidido continuar con el proyecto. Voy al sitio dónde está muriendo mi gente y es muy duro aún así quiero mirar para delante”, aseguró Stefi Troguet, que tiene claro la dificultad de buscar hacer cima en el K2.

“Evidentemente asumes un riesgo. No voy a morir y mi intención siempre es volver. Estoy dispuesta a girar y no hacer cima no significa una derrota”, sentenció la alpinista andorrana, que tiene en su currículum un Nanga Parbat como su primer ocho mil. vds/jag