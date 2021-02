Salud.-Una candidata a vacuna contra el Zika se muestra prometedora en el ensayo de fase I

02/01/2020 Vacuna experimental contra el Zika probada en monos SALUD NIAID



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La candidata a vacuna contra el virus del Zika Ad26.ZIKV.001, un vector de adenovirus humano del serotipo 26 (ad26) incompetente para replicación, ha demostrado una seguridad e inmunogenicidad prometedoras en un ensayo clínico de fase I, según publican los investigadores en la revista 'Annals of Internal Medicine', donde afirman que la vacuna justifica un mayor desarrollo en caso de que vuelva a surgir la necesidad.



La infección por el virus del Zika (ZIKV) se transmite a través de un mosquito o por vía sexual y puede causar una enfermedad congénita grave después de la transmisión materno-fetal. La incidencia del virus del Zika ha disminuido desde el brote de 2015-2016, pero la expansión geográfica del mosquito 'Aedes aegypti' a áreas donde la inmunidad a nivel de la población es baja representa un riesgo sustancial de futuras epidemias. Actualmente, no hay ninguna vacuna disponible.



Investigadores de Janssen Vaccines and Prevention y el Beth Israel Deaconess Medical Center asignaron al azar a 100 participantes sanos a un régimen de 1 o 2 dosis de Ad26.ZIKV.001 o placebo para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna candidata contra el Zika.



Descubrieron que 2 dosis de Ad26.ZIKV.001 eran seguras, causaban reactogenicidad de leve a moderada e inducían respuestas persistentes de anticuerpos neutralizantes. Se encontró que los anticuerpos transferidos eran protectores en un modelo de exposición al Zika en ratón.



Se observaron respuestas de anticuerpos hasta 1 año después de la vacunación en al menos el 80% de los participantes en ambos grupos de 2 dosis (alta y baja), lo que indica que una dosis baja sería suficiente. Una vacuna de dosis única tuvo respuestas máximas de anticuerpos neutralizantes más bajas que las estrategias de 2 dosis, pero, no obstante, mostró niveles de anticuerpos duraderos al año.