Rey Felipe.- El Congreso debatirá la inviolabilidad del Rey y el aforamiento del emérito el día que invita a Felipe VI por el 23F

14/05/2019 FOTO ARCHIVO: FELIPE VI Y JUAN CARLOS I PRESIDEN LA REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN COTEC POLITICA JOSEFINA BLANCO / EUROPA PRESS



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes, unas horas después de que Felipe VI acuda a la Cámara a celebrar el 40 aniversario del fracaso del golpe de Estado de 1981, una iniciativa de ERC que insta al Gobierno a revocar la inviolabilidad del jefe del Estado y a retirar el aforamiento a Juan Carlos I y otros miembros de la Familia Real.



La proposición no de ley que los de Gabriel Rufián han decidido debatir justo ese día se presentó el pasado mes de julio ante la aparición de las informaciones sobre las investigaciones judiciales abiertas en Suiza sobre las presuntas irregularidades cometidas por Rey emérito, quien a principios de agosto decidía fijar su residencia en Emiratos Árabes.



La iniciativa, recogida por Europa Press, persigue que el Congreso inste al Gobierno a "impulsar todas aquellas modificaciones reglamentarias del ordenamiento jurídico a fin y efecto de que todas las personas sean efectivamente iguales ante la ley y, en consecuencia, deban responder ante la administración de justicia en las mismas condiciones".



ELIMINAR TAMBIÉN LA IRRESPONSABILIDAD



En concreto, apelando al "principio democrático y de igualdad", ERC aboga por la eliminación "por completo" de "las prerrogativas de inviolabilidad e irresponsabilidad que puedan amparar comportamientos delictivos o irregulares de la persona del jefe del estado, la Casa Real y cualquier miembro de la Corona".



Actualmente es el artículo 56 de la Constitución es el que establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".



Asimismo, la proposición no de ley de ERC insta al Gobierno a derogar la reforma que se hizo en 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I, por la que se extendía el aforamiento al Rey emérito, la Reina Sofía, la Reina Letizia y la Princesa Leonor.