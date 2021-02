Retraso en el envío de vacunas a Florida por las tormentas invernales en EE.UU.

Personal de la salud manipula una vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 16 feb (EFE).- Las fuertes tormentas invernales que azotan gran parte de Estados Unidos están afectando el envío de vacunas de la covid-19 al estado de Florida, lo que ha obligado a algunos puntos de vacunación a suspender la programación de nuevas citas.

Las copiosas nieves, lluvias, heladas y bajas temperaturas que caen sobre gran parte del país han generado un retraso en el envío de dosis de vacunas a varios estados del país, entre otros Florida.

La cadena de tiendas de alimentos Publix Supermarket anunció hoy que la situación climatológica "impide la entrega gubernamental de las vacunas contra la covid-19", por lo que se ven obligados a cancelar nuevas programaciones de citas previstas para el miércoles en el estado.

Sin embargo, esto no afectará a las citas programadas con antelación para estos días. "Si usted tiene una cita para recibir la vacuna en Publix el miércoles, todavía está bien", precisó la compañía en un comunicado.

OTROS 6.200 CASOS DE COVID A LA CUENTA

En Florida, que este martes reportó 6.297 nuevos casos y 225 muertes (220 de residentes) a causa de la covid-19, la vacunación contra el SARS-CoV-2 comenzó a mediados de diciembre.

Por ahora solo pueden recibir la vacuna el personal sanitario de primera línea, los residentes en centros de la tercera edad y las personas que los cuidan, así como las personas de 65 años o más.

Desde el 1 de marzo, el estado, tercero del país en cantidad de casos, acumula 1.837.285 confirmados y un total de 29.659 muertes por la enfermedad, incluyendo a los no residentes que han fallecido en Florida.

En los hospitales hay ahora 4.647 personas ingresadas con covid-19, de acuerdo con el informe diario de la Agencia de Administración de la Salud de Florida (AHCA).

En términos de contagios confirmados, el condado de Miami-Dade, el más poblado de Florida, con unos 2,7 millones de habitantes, contabilizó hoy 1.336 nuevos casos y 22 muertes, con un acumulado de 395.828 personas contagiadas y 5.207 muertes desde el inicio de la pandemia.

Broward, el segundo condado más afectado por la pandemia, confirmó hoy 753 nuevos casos y 9 muertes, para un total de 186.063 casos y 2.275 fallecimientos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó hoy las nuevas pautas y directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la reapertura de las escuelas K-12 (de preescolar al duodécimo grado) en todo el país.

"Lo que publicaron los CDC (...) fue francamente una vergüenza. Requeriría, si realmente sigue eso, cerrar el 90 % de las escuelas en los Estados Unidos", dijo DeSantis.

"Estamos abiertos, permanecemos abiertos y no vamos a dar marcha atrás", enfatizó.