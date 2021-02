Presos toman guardias como rehenes en motín en la mayor cárcel de Paraguay

En la imagen la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 16 feb (EFE).- Alrededor de docena y media de guardias se encuentran retenidos por un grupo de presos que comenzaron este martes un protesta en la cárcel asuncena de Tacumbú, la mayor de Paraguay, para exigir igualdad procesal para todos los internos y la presencia de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.

Los cabecillas del motín expusieron esas reclamaciones a un medio televisivo al que se permitió entrar en la prisión y al que solicitaron que actuaran como "negociadores" con la ministra.

Las declaraciones de los presos se produjeron una hora después de que provocaran un incendio que luego fue controlado por el cuerpo de bomberos y tras la intervención de las fuerzas antidisturbios, que llegó a hacer disparos, según algunos medios.

Los presos indicaron que no hay heridos, pero no aclararon si la protesta está secundada por la mayoría de los internos de la prisión, de las más hacinadas de Paraguay.

"El fuego está controlado, hay tranquilidad, se está negociando y no hay más disparos", dijo a los periodistas agolpados en la puerta del penal el comisario Julio César Sosa mientras salía del interior del edificio.

Por su parte, un preso que se identificó como Arsenio Alvarenga dijo a los periodistas que una de las condiciones para cesar la acción es el regreso de un preso que esta mañana fue trasladado "a balazos".

"No tenemos temor a nada y nadie está reclamando nada fuera de lugar. Están atajados (los funcionarios carcelarios) y gracias a eso no nos entran a balazos", expresó el recluso.

El interno añadió que los guarda cárceles están "atajados" por los amotinados y que están siendo bien tratados.

La ministra Pérez informó antes a los medios de que la reacción de los presos se produjo tras el traslado de un recluso luego de detectarse un supuesto plan de fuga que hubiera permitido el escape de varios reclusos.

Se trata de Efrén Benítez, miembro de una peligrosa banda de asaltantes, condenado a 19 años de cárcel en enero de 2020, que fue llevado a otro lugar, indicó Pérez, que cifró de entre 70 a 100 los amotinados del pabellón de los 'pasilleros'.

Desde el Ministerio anunciaron que la ministra dará una rueda de prensa para dar detalles de la situación en la cárcel.

Las prisiones de Paraguay se encuentra superpobladas debido al abusivo uso de la prisión preventiva por parte de la Justicia, según las denuncias de varias organizaciones.