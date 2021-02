Portaltic.-Nothing, de Carl Pei, adquiere la compañía tecnológica Essential

09/10/2019 Nothing, de Carl Pei, adquiere la compañía tecnológica Essential . La firma tecnológica Nothing, propiedad del cofundador de OnePlus Carl Pei, es oficialmente la propietaria de la compañía Essential, fundada por el creador de Android, Andy Rubin. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESSENTIAL



En octubre del 2020 Pei, cofundador de OnePlus, dejó la compañía para comenzar la suya propia, Nothing, centrada en tecnología de bajo consumo y en el desarrollo de dispositivos inteligentes. Oficialmente, ahora es también el único propietario de Essential, que anunció su cierre en febrero del 2020, tres años después del lanzamiento de su primer 'smartphone'.



Tras consultar los registros en la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, 9to5Google ha confirmado que Rubin ha cedido la propiedad de Essential a Nothing. La solicitud de compra de Essential por parte de Nothing se realizó el 11 de noviembre de 2020, pero se completó el 6 de enero de 2021.



Desde entonces, todas las marcas comerciales registradas, el logotipo y marcas de propiedad de Essential son ahora propiedad intelectual de Nothing. aunque todavía se desconoce cómo afecta esto a las patentes que actualmente tiene Essential.



Essential, estuvo trabajando en su propio altavoz inteligente 'Essential Home', que pretendía lanzarse al mercado a finales de 2017, pero nunca se puso en venta. Finalmente la compañía anunció que el Project Gem, el sucesor de su primer teléfono móvil, era el principal motivo del cierre, puesto que no encontró un "camino claro" para ofrecer a los consumidores.



Por su parte, Nothing se ha comprometido a lanzar sus primeros dispositivos para la primera mitad de este año. La compañía ha confirmado que introducirá en verano una gama de auriculares inalámbricos con un enfoque más amplio en la tecnología e integración del hogar inteligente.