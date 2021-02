Portaltic.-Las 5 inciativas españolas becadas por Microsoft que ponen la IA al servicio del planeta

16/02/2021 Programa AI for Earth POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



Microsoft ha reconocido cinco iniciativas españolas basadas en Inteligencia Artificial (IA) dentro de su programa mundial AI for Earth, por el que han recibido una beca que se les permitirá desarrollar su idea y acceder a formación y asesoramiento con los expertos de la compañía.



Microsoft ha estado organizando desde el año pasado encuentros con distintos profesionales y grupos de trabajo multidisciplinares de España, en los que se presentaron propuestas para la mejora del medioambiente usando Inteligencia Artificial.



Una de las iniciativas becadas es MarIA, una plataforma para el estudio del comportamiento de turbinas eólicas flotantes, que tiene como objetivo optimizar su diseño para maximizar la producción de una energía limpia, clave de cara a combatir el cambio climático.



Este proyecto está liderado por Jesús María Blanco, profesor en el Departamento de Ingeniería Energética en la Universidad del País Vasco; Gregorio Iglesias, profesor de Energía Eólica Marina en la University College Cork en Irlanda; y Lander Galera, estudiante de Doctorado en el programa de doctorado Ingeniería Física en la Universidad del País Vasco. Su actividad investigadora se enmarca en el seno del JRL-ORE (Joint Research Lab. - Offshore Renewable Energy), formado por la Universidad del País Vasco, Tecnalia y BCAM (Basque Center for Applied Mathematics).



Por su parte, Predicoa es un proyecto para la creación de un modelo predictivo basado en Inteligencia Artificial, que aprovecha el poder de Microsoft Azure, para ajustar la fertilización nitrogenada con el fin de desarrollar sistemas agrarios sostenibles.



La fase piloto de este proyecto se desarrollará en el País Vasco y se prolongará hasta el próximo verano. El proyecto cuenta con la participación de Neiker-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, el área de Sistemas de Información Geográfica Hazi Fundazioa; Garlan, S.Coop; Dronak; y Argi Ventures, S.L.



También ha sido reconocido IonPond, que tiene como objetivo conocer los aportes y demandas de agua en el sector agrícola de la Región de Murcia. Investigadores de Cetaqua utilizarán tecnologías de aprendizaje automático de Azure para desarrollar un modelo de visión por computador que ayude a detectar balsas de riego de uso agrícola y estimar sus niveles, a partir de imágenes de satélite. Posteriormente, se cruzarán estos datos con el estado de los cultivos, también detectado mediante imágenes de satélite, pudiendo así ayudar en la gestión de los recursos hídricos.



En el caso de AionForest, esta iniciativa busca abordar el problema de la interacción entre las acciones humanas y los daños causados por plagas y enfermedades. Gracias a la tecnología se podrá acceder a un gran volumen de información, como meteorología, imágenes satelitales, modelos digitales del terreno, mapas forestales y con la IA de Microsoft se podrán extraer resultados y conclusiones que permitan conservar las plantaciones de pino radiata del País Vasco.



El proyecto está liderado por Alejandro Cantero, ingeniero de Montes en Hazi Fundazioa; Amaia Ortiz, directora de Producción y Protección Vegetal en Neiker; Fabia Silva, cofundadora de Dronak; Jorge Paz, investigador en Tecnalia; José Luis Lavín, investigador del Dpto. de Matemáticas Aplicadas en Neiker; Máximo Calvo, cofundador de Karten Space; y Xabier Garitano, responsable del área de Sistema GIS en Hazi Fundazioa.



Por último, Green Cyber Rating aspira a desarrollar un nuevo método de medición de manera estándar y universal, trabajando con técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas a la ciberseguridad. En el que participan activamente compañías como Ibermática, Ikerlan, Tecnalia, BCAM (Basque Center for Applied Mathematics) y EUROCYBCAR, cuenta con el interés en los resultados de este por parte de la SPRI, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.



PROGRAMA AI FOR EARTH



Los proyectos seleccionados han recibido una beca de financiación, que incluye formación, asesoramiento técnico, soporte por parte de expertos de Microsoft y 15.000 dólares para el uso de la plataforma en la nube de Microsoft Azure, como detalla en un comunicado.



La promoción de estas ideas se enmarca dentro del trabajo de Microsoft con su programa global, AI for Earth, para el que la compañía anunció una inversión de 50 millones de dólares durante cinco años.



Su objetivo es poner la IA en manos de expertos para el impulso del desarrollo de soluciones para mejorar el medioambiente, los ecosistemas y salvar el planeta.