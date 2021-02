Países Bajos podrá mantener el toque de queda al menos hasta el viernes

EFE/EPA/Remko de Waal/Archivo

La Haya, 16 feb (EFE).- Un tribunal neerlandés decidió, en un proceso de urgencia este martes, permitir al Gobierno de Países Bajos mantener el toque de queda esta noche y hasta el próximo viernes, cuando está prevista la tramitación sustancial del recurso contra una sentencia previa de otro juez que exigió levantar esta restricción de forma inmediata.

La decisión, que llegó a menos de veinte minutos de que el toque de queda entrara en vigor a las 21.00 hora local (20.00 GMT), permitirá también al Gobierno neerlandés buscar otra alternativa legal para aplicar esta restricción en un proceso legislativo regular, antes de que el próximo viernes, un juez tramite el contenido del recurso presentado hoy por el Estado neerlandés sobre la legitimidad de la medida.

El Gobierno neerlandés enfatizó la importancia de mantener esta medida para frenar los contagios en una situación de emergencia sanitaria y explicó que el juez que consideró ilegítimo el toque de queda puso su propio juicio por encima del de los expertos del Equipo de Gestión de Brotes (OMT), que asesoran al Ejecutivo durante la pandemia, y del Parlamento neerlandés, que dio su respaldo por mayoría a la medida.

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

En una sentencia que dio la razón a la Fundación Viruswaarheid -que cuestiona la pandemia-, una Corte explicó a primera hora de este martes que se había utilizado una ley especial que ofrece la opción de imponer el toque de queda "en circunstancias muy urgentes y excepcionales, sin tener que pasar primero por un proceso legislativo", una urgencia que, cree, no se da para aplicar el toque de queda.

"El toque de queda no implicaba la emergencia especial requerida para poder hacer uso" de esa ley especial, según dictaminó la sala, que consideró que la Ley de Poderes Extraordinarios de la Autoridad Civil (Wbbbg, por sus siglas en neerlandés) se decretó para situaciones "como es el caso, por ejemplo, de la rotura de un dique", una emergencia que la Justicia local no aprecia en la introducción de esta restricción, lo que hace que "el uso de esta ley para imponer el toque de queda no es legítimo".

Antes de impugnar este fallo por la tarde, el primer ministro saliente, Mark Rutte, instó a los neerlandeses a respetar el toque de queda para evitar "un grave impacto en la lucha contra el coronavirus", incluso si no consigue anular en los tribunales la sentencia que le exige la suspensión inmediata de la restricción.

Consideró que "el hecho de que el toque de queda no se haya apoyado en la base legal correcta en ese momento, no significa que no sea necesario" para mantener "el virus bajo control".