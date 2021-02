Miki Nadal presume de nuevo amor junto a sus grandes amigos Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

07/02/2021 Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz son grandes amigos de Miki Nadal. El presentador lleva varios meses de amor con la diseñadora Helena Aldea, que ha encajado a la perfección en la pandilla de su chico MADRID, 16 (CHANCE) Presumiendo de la relación de amistad que comparten desde hace años, Cristina Pedroche y Miki Nadal no solo comparten plató en "Zapeando", sino que también disfrutan, con sus respectivas parejas, Dabiz Muñoz y Helena Aldea, de su tiempo libre y, aprovechando las buenas temperaturas de la capital, dieron un tranquilo paseo a cuatro en el que demostraron su complicidad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Mientras que Cristina y Dabiz están disfrutando de una continua luna de miel de la que presumen en cada una de sus apariciones públicas, lo cierto es que Miki Nadal está completamente recuperado del complicado bache sentimental que pasó tras su polémica separación de la que fuera su mujer, Carola Escámez, y lleva varios meses de consolidada relación con la diseñadora Helena Aldea, que le ayudó a superar su peor momento y con quien se deja ver feliz y enamorado paseando de la mano por las calles de la capital.



Hace tan sólo unos días Miki firmó por fin, después de un complicado proceso judicial, su divorcio de Carola Escámez, madre de su única hija, Carmela, de 5 años, a quien el presentador está muy unido. Y no dudó en celebrar tan buena noticia con su novia y sus íntimos amigos, Cristina y Dabiz, que han sido sus grandes apoyos durante su separación.



Con un look muy cómodo, Pedroche eligió para la ocasión pantalón vaquero, zapatillas blancas y abrigo de pelo en color morado. En cuanto a los complementos, Cristina optó por bolso bandolera de Prada y uno de los 'must' de la temporada, los calcetines altos sobre los pantalones, demostrando una vez más su originalidad.