Mayoría de tenistas no quiere que la temporada siga en estas condiciones, dice Djokovic

Foto del martes de Novak Djokovic durante su partido de cuartos de final del Abierto de Australia ante el alemán Alexander Zverev Feb 16, 2021 REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

MELBOURNE, 16 feb (Reuters) - La mayoría de los jugadores del ATP Tour no quieren que la temporada de tenis continuara si se exigen cuarentenas estrictas antes de los torneos, dijo el martes el número uno del mundo, Novak Djokovic.

Tras su victoria en cuartos de final contra Alexander Zverev en el Abierto de Australia, el serbio sostuvo que quiere respuestas sobre cómo será la temporada después de Melbourne.

Los jugadores que llegaron al Abierto de Australia tuvieron que cumplir un proceso de cuarentena de 14 días. Mientras que a muchos se les permitió salir hasta cinco horas para entrenar, otros estuvieron confinados en sus habitaciones las 24 horas del día durante todo el periodo de aislamiento después de que se descubrieran casos de COVID-19 en sus vuelos de llegada.

Djokovic no fue uno de los jugadores afectados por los requisitos adicionales de cuarentena, pero dijo que la oleada de lesiones que se ha visto en Melbourne podría deberse a lo inusual de los preparativos.

"Lo que estamos viendo no es normal. No es algo a lo que estemos acostumbrados. Los mejores jugadores son los que están más en forma. Se ha demostrado en el pasado que es así", dijo Djokovic, quien destacó que ka cantidad de lesiones "tiene que ver con las circunstancias en las que nos encontramos".

"Esperamos que sea temporal. Pero hablando con muchos jugadores, la mayoría no quiere seguir adelante con la temporada si tenemos que hacer cuarentenas antes de la mayoría de los torneos".

La cuarentena del Abierto de Australia fue especialmente estricta, pero incluso en los abierto de Estados Unidos y Francia del año pasado los jugadores tuvieron que seguir protocolos de salud.

Djokovic dijo que el Consejo de Jugadores, del que ya no forma parte, quería respuestas de la ATP.

"He hablado con algunos miembros del consejo y me han dicho que tienen extensas discusiones al respecto con la ATP", explicó. "Estoy esperando respuestas. Quiero entender cómo va a ser la continuación de la temporada después de Australia, porque definitivamente no es bueno para el bienestar de los jugadores".

El serbio sostuvo que con el traslado del circuito a Europa y Norteamérica, donde los índices de COVID-19 siguen siendo elevados, los jugadores enfrentan más cuarentenas potenciales y la limitación del personal de apoyo.

"Algunos países no quieren aceptar a personas que vienen de algunos países específicos debido a las diferentes cepas del virus", señaló. "No sé cómo vamos a manejarnos con eso, sinceramente. Pero tenemos que abordar esto muy rápidamente".

(Reporte de Martyn Herman. Editado en español por Javier Leira)