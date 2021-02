06/12/2020 Mar Torres, destrozada, estalla en Instagram. MADRID, 16 (CHANCE) Mar Torres saltó a la fama por ser la primera - y hasta el momento única - novia formal de Froilán. Pese a que la pareja finalizó su larga relación hace ya un año, la joven heredera del imperio alimenticio de "El Pozo", sigue muy presente en nuestras vidas, puesto que se ha convertido en una de las influencers del momento. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Mar Torres saltó a la fama por ser la primera - y hasta el momento única - novia formal de Froilán. Pese a que la pareja finalizó su larga relación hace ya un año, la joven heredera del imperio alimenticio de "El Pozo", sigue muy presente en nuestras vidas, puesto que se ha convertido en una de las influencers del momento.



Con cada vez más seguidores en Instagram, y entre rumores no confirmados de su posible participación en la próxima edición de "Supervivientes", todo lo que hace Mar se convierte en noticia. Hace un par de días, sin ir más lejos, colgó una fotografía de lo más sugerente en ropa interior que le ha traído más de un disgusto.



Y es que, mostrando una cara de ella hasta ahora desconocida, y sincerándose con sus seguidores como nunca había hecho, la ex de Froilán, sobrepasada por la presión y por las críticas que ha recibido tras su foto en ropa interior, ha estallado en lágrimas y ha confesado cómo se siente.



Rota de dolor, y sin poder contener el llanto, Mar ha desvelado que, en los últimos días, ha recibido "mensajes muy duros de personas muy cercanas a mí, familiares, por mi foto en ropa interior. No lo veo nada ma.". Destrozada, la joven no entiende por qué "tengo que estar recibiendo mensajes de eres una prostituta, una barbaridad de cosas, de no sabes como llamar la atención...".



"Pido que haya respeto y que todo el mundo pueda hacer lo que le da la gana con su vida y con su cuerpo hoy en día. No entiendo por qué hay que machacar a la gente de esta manera", ha denunciado la "exnuera" de la Infanta Elena, asegurando que "todos tenemos corazón y cabeza y todo esto es muy fuerte".



Inconsolable, y deshecha en lágrimas, Mar ha confesado que estos ataques que recibe por las imágenes que comparte en su cuenta de Instagram, "no es la primera vez que me pasa, sufro de mucha gente este... no se como llamarle" (en referencia a las feroces críticas de sus haters).



Por ello, la exnovia de Froilán no ha dudado en lanzar un ruego a todos aquellos que cuestionan cada uno de sus actos. "Estamos en el siglo XXI, no hago nada malo ni hago daño a nadie. Solamente pido, hacéis mcho daño a la gente y aunque todo parezca bonito en Instagram os juro que no lo es", ha concluido destrozada antes de cortar los mensajes con los que, por primera vez, Mar muestra su lado más vulnerable.