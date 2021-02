Lo nuevo esta semana: “Nomadland”, “Kenan” y Andra Day

Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

— Hay muchos motivos por los cuales apartar tiempo para ver “Nomadland” cuando se estrene en Hulu el viernes, el más obvio es que es una favorita de la temporada de premios y no quieres quedarte fuera de la plática cuando lleguen los Oscar. También es una de las películas más adorables y revitalizantes a nivel espiritual que se hayan visto recientemente, una odisea estadounidense sobre la vida en la periferia. Frances McDormand logra una actuación inmortal como Fern, quien se va a la carretera después de que su esposo muere y la gran recesión la deja sin nada. David Strathairn también tiene un papel increíble como otro nómada, mientras que la guionista y directora Chloe Zhao es un talento que se da una vez en cada generación y la querrás conocer tan pronto sea posible.

— Cualquiera que haya visto “Gone Girl” (“Perdida”) sabe que Rosamund Pike puede hacer una gran interpretación de sociópata, lo que hace que “I Care A Lot” (“Descuida, yo te cuido”) de J Blakeson, que se estrena el viernes en Netflix, sea inmediatamente intrigante. En la película Pike interpreta a Marla Grayson, una cazadora con un corte de pelo impecable cuyo lado maligno es hacerse pasar como una cuidadora de ancianos a los que les roba. Su ardid se vuelve más complicado cuando uno de sus clientes resulta estar involucrado con un gánster interpretado por Peter Dinklage. Es una película oscura y viciosa que de alguna manera también es adictiva de ver.

— Si necesitas algo más apto para toda la familia, “Sonic The Hedgehog” (“Sonic. la película”), con las voces de Ben Schwartz y Jim Carrey, llega a Amazon Prime y Hulu el jueves. Mark Kennedy de AP escribió en su reseña que es “una película de amigos que hará sentir bien a adultos y a sus pequeños aliens” al tiempo que “es respetuosa con la rica historia de la marca y al mismo tiempo la bienvenida a nuevos integrantes”.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— Edie Brickell & New Bohemians, quienes lanzaron su álbum debut en 1988, regresan con su quinto álbum el viernes. “Hunter And The Dog Star” de 11 canciones, fue escrito por Brickell y sus compañeros de banda incluyendo Brandon Aly, Josh Bush, Brad Houser y Kenny Withrow. Es el primer álbum de la banda desde “Rocket”, que fue lanzado en 2018 cuando el grupo se reunió tras una pausa de 12 años. El nuevo álbum incluye las canciones “My Power”, “Tripwire” y “Horse’s Mouth”.

— La cantante nominada al Grammy Andra Day, conocida por el éxito R&B “Rise Up” ha conseguido dos nominaciones a los Globos de Oro por su retrato de Billie Holiday en la película de Hulu “The United States vs. Billie Holiday”, que se estrena el 26 de febrero. La primera como actriz principal y la segunda por “Tide la pelgress & Tweed”, una canción original que Day escribió con el cantante y productor veterano Raphael Saadiq. El viernes será laznado el soundtrack de 13 canciones de la película con canciones grabadas por Day.

— Los hijos de John Fogerty, Tyler y Shane, componen el dúo Hearty Har y lanzarán su álbum debut el viernes. “Radio Astro” incluye 11 canciones de los rockeros psicodélicos, quienes han trabajado juntos bajo el nombre de Hearty Har desde 2012. El álbum de Hearty Har llega tres meses después de que John Fogerty, su hija Kelsy así como Shane y Tyler lanzaran “Fogerty’s Factory”, un álbum que la familia Fogerty grabó al pasar la cuarentena por la pandemia juntos.

— Mesfin Fekadu

TELEVISIÓN

— Cómo está afectando emocional y académicamente la pandemia a los estudiantes de secundaria es explorado en “Kids Under Pressure” de NBC News que se transmitirá esta semana en programas y plataformas incluyendo “Today”, “NBC Nightly News”, MSNBC y NBCNews.com. En asociación con la organización sin fines de lucro Challenge Success, NBC News encuestó a más de 10.000 estudiantes de secundaria estadounidenses de una variedad de escuelas. Entre los resultados encontrados por los corresposnsales de NBC: Un aumento en el diagnóstico y recetas por déficit de atención e hiperactividad mientras los estudiantes tratan de enfocarse en las clases en línea, y sufren aumento de estrés y problemas para dormir.

— El miembro del elenco de “Saturday Night Live” Kenan Thompson, quien hace dos décadas coprotagonizó en “Kenan and Kel” encabezará su propia comedia. “Kenan” de NBC la cual se estrena a las 8:30 p.m. de Nueva York (0100 GMT) del martes. En ella Thompson interpreta a un viudo que cría a sus dos pequeñas hijas, interpretadas por las hermanas de la vida real Dani y Dannah Lane, al tiempo que trabaja como un presentador de televisión en Atlanta. Listos para ayudarlo — o meterlo en problemas como lo ve Kenan — están Don Johnson (“Miami Vice”, “Nash Bridges”) quien interpreta a su suegro, y Chris Redd, compañero de Thompson en “SNL”, quien hace el papel de su hermano. Thompson viajará entre la costa este y la oeste para hacer “SNL” y la comedia.

— John Legend, Jennifer Hudson, BeBe Winans y Yolanda Adams son algunos de los entrevistados en “The Black Church: This Is Our Story, This Is Our Song” una serie de cuatro horas y dos partes que se transmitirá el martes y el miércoles en PBS (con horarios locales). Detalla la historia de la iglesia afroestadounidense, de la esclavitud a la emancipación, la era de la segregación, el movimiento por los derechos civiles y la actualidad. El obispo Michael Curry, el pastor Shirley Caesar y Oprah Winfrey también participan en la serie del productor ejecutivo Henry Louis Gates Jr. (“Finding Your Roots”).

— Lynn Elber