La vacunación reduce las hospitalizaciones en el Reino Unido, según los primeros datos

Londres, 16 feb (EFE).- La vacunación contra la covid-19 en el Reino Unido, donde más de 15 millones de personas ya han recibido la primera dosis, está reduciendo las hospitalizaciones, las muertes y la transmisión del coronavirus, según el periódico británico "The Times".

Al comparar los casos de ancianos que han recibido la vacuna frente a los que no, los datos preliminares muestran que el plan de inmunización está reduciendo las hospitalizaciones y los fallecimientos por covid-19, subraya el rotativo.

Otro estudio hecho entre trabajadores sanitarios vacunados, también ha mostrado bajos niveles de infección, lo que pone de manifiesto que las vacunas reducen los casos.

"The Times" señala que se trata de datos preliminares basados principalmente en la vacuna de Pfizer. El otro preparado que se utiliza en el Reino Unido es el de AstraZeneca.

El primer ministro británico, Boris Johnson, admitió el lunes que hay señales interesantes de que las vacunas están funcionando, pero precisó que actuaría con "cautela" y de manera "irreversible" a la hora de decidir una flexibilización de las actuales restricciones para contener la propagación del virus.

El plan británico de inmunización, que empezó el pasado 8 de diciembre, entró ayer en una nueva etapa al empezar con la vacunación de los mayores de 65 años, después de que los cuatro grupos más vulnerables hayan recibido ya la primera dosis.

Las autoridades sanitarias confían en que todos los mayores de 50 años hayan recibido la primera dosis para finales de abril.

El número de infecciones diarias ha bajado un 29 % en los últimos siete días en el Reino Unido, que ayer comunicó 9.765 nuevos positivos, por debajo de los 10.972 del domingo.

También cae el número de fallecidos, con 230 registrados ayer, frente a 258 el domingo y 333 el pasado lunes.