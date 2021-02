16/02/2021 La Reina Letizia protagoniza, con un vestido de estreno de rebajas, su mejor look de la temporada. MADRID, 16 (CHANCE) La Reina Letizia ha inaugurado su agenda oficial de la semana visitado esta mañana la exposición "Concepción Arenal. La pasión humanista 1820-1893" en la Biblioteca Nacional y, quizás como homenaje a una de las primeras feministas de nuestra historia, ha estrenado un favorecedor vestido que nos ha dejado boquiabiertos. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Un sofisticado modelo burdeos, color que la monarca había desterrado de los looks que ha lucido en sus últimas apariciones, en las que han predominado los tonos negros, grises y blancos. Una línea tan sobria como discreta que había logrado que olvidásemos que el rojo es el color que mejor sienta a Doña Letizia, como hoy se ha encargado de recordarnos con su acertadísimo y aplaudido look.



Un vestido midi con corte evasé y un espectacular escote en la espalda que, además, es de una de las firmas low cost favoritas de la Reina, Massimo Dutti y que, para alegría de muchas, está rebajadísimo - de 169 euros que costaba al inicio de temporada, ahora podemos adquirirlo por 69.95 euros - y todavía podemos encontrarlo en todas las tallas. ¡Volará!



Completando su aplaudido look, Doña Letizia ha lucido su adorada capa negra con grandes botones de Carolina Herrera y, para deleite de la prensa congregada a las puertas de la Biblioteca Nacional, se ha quitado a su llegada para que pudiésemos apreciar al detalle su espectacular vestido. Desterrando el calzado cómodo de sus últimos actos, la Reina ha vuelto a presumir de taconazos con unos salones en charol burdeos de Lodi, demostrando que su idilio con los zapatos altos no ha llegado a su fin ni mucho menos. Y, como colofón a su espectacular estilismo, la monarca ha optado por recoger su melena en una sofisticada coleta alta que suaviza sus facciones y se ha convertido en uno de nuestros peinados favoritos en Doña Letizia.