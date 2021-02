La mexicana Cemex adquiere un negocio en Texas con cuatro plantas

Vista general de la cementera CEMEX. EFE / Carlos Barba / Archivo

México, 16 feb (EFE).- La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, anunció este martes la adquisición de un negocio texano, Beck Readymix Concrete Co. LTD., con cuatro plantas en el área metropolitana de San Antonio (EE.UU.).

Sin precisar el monto de la inversión, Cemex detalló que la adquisición de los activos de la compañía incluye tres plantas de hormigón (concreto) y una planta portátil para dar servicio a la metrópoli de San Antonio y alrededores del sur de Texas.

“Al adquirir estas instalaciones, Cemex podrá suministrar nuestros productos de alta calidad, con los que muchos texanos ya están familiarizados, para satisfacer la fuerte demanda de los clientes de uno de los mercados más dinámicos del estado", declaró Scott Ducoff, presidente regional en Texas de Cemex Estados Unidos.

La compañía explicó que las operaciones adquiridas están a cerca de 40 kilómetros de distancia de la Planta de Cemento Balcones y de la Cantera Balcones en New Braunfels, Texas, que Cemex opera desde 1994.

La empresa citó que la Cantera Balcones es la cantera de agregados más grande de ese país por volumen, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

"Estamos entusiasmados de que esta adquisición amplíe nuestra oferta de productos a los clientes en un mercado que ha sido nuestro vecino durante más de 25 años", comentó el presidente de Cemex en Estados Unidos, Jaime Muguiro.

La inversión ocurre después de que la cementera anotó una pérdida neta de 1.467 millones de dólares en 2020 por la crisis económica del coronavirus, un dato que se compara con el beneficio de 143 millones de dólares de 2019.

Sus ventas netas en México sumaron 2.812 millones de dólares en 2020, una cifra 3 % inferior a la de los mismos meses del año anterior, en términos reales.

Pero en Estados Unidos los ingresos totales de Cemex se ubicaron en 3.994 millones de dólares el año pasado, un aumento de 6 %.

“Cemex busca proactivamente oportunidades para crecer nuestras operaciones y adaptarse para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, aseveró el presidente de Cemex en Estados Unidos.

Los directivos de la cementera, con sede en el norteño estado mexicano de Nuevo León, destacaron las oportunidades de negocio que han encontrado del otro lado de la frontera.

“Texas experimenta un crecimiento explosivo y Cemex ha demostrado repetidamente que está lista para realizar lo necesario que ayude a estimularlo”, afirmó Ducoff.