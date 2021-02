01/01/1970 Jorge Javir Vázquez estalla ante la actitud de Belén Esteban . MADRID, 16 (CHANCE) A pesar de la maravillosa relación que mantienen dentro y fuera de las cámaras Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, el presentador de 'Sálvame' ha estallado contra la Princesa del Pueblo. Durante el programa Belén confesaba su enfado con Jorge debido a que este había ensañado unas fotos suyas a su compañero Kiko Hernández en las que sale horrorosa.Aunque aparentemente parece un gesto sin importancia, el rostro de Belén muestra su enfado y Jorge no duda en pedirle perdón de corazón. Ante esta situación, la colaboradora responde: "Yo también tengo muchas fotografías tuyas que nunca he enseñado" un comentario que el presentador no se toma nada bien y sentencia: "Con ese comentario me demuestras la clase de persona que eres". Visiblemente enfadado, Jorge le ha reprochado a Belén su actitud asegurando que no es la única que tiene potestad para ser perdonada ya que su perdón también era de corazón.Dolida e intentando contener las lágrimas ante el reproche de su compañero, Belén termina saliendo del plató tras las últimas palabras de Jorge en las que sentencia: "Conmigo no chata", "A tomar por culo hombre". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



A pesar de la maravillosa relación que mantienen dentro y fuera de las cámaras Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, el presentador de 'Sálvame' ha estallado contra la Princesa del Pueblo. Durante el programa Belén confesaba su enfado con Jorge debido a que este había ensañado unas fotos suyas a su compañero Kiko Hernández en las que sale horrorosa.Aunque aparentemente parece un gesto sin importancia, el rostro de Belén muestra su enfado y Jorge no duda en pedirle perdón de corazón. Ante esta situación, la colaboradora responde: "Yo también tengo muchas fotografías tuyas que nunca he enseñado" un comentario que el presentador no se toma nada bien y sentencia: "Con ese comentario me demuestras la clase de persona que eres". Visiblemente enfadado, Jorge le ha reprochado a Belén su actitud asegurando que no es la única que tiene potestad para ser perdonada ya que su perdón también era de corazón.Dolida e intentando contener las lágrimas ante el reproche de su compañero, Belén termina saliendo del plató tras las últimas palabras de Jorge en las que sentencia: "Conmigo no chata", "A tomar por culo hombre".