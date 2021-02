Fútbol/Selección.- Maite Oroz: "Pensamos en la victoria y, si se puede debutar, genial"

16/02/2021 Las jugadoras Maite Oroz y María Valenzuela, posibles debutantes en la selección española femenina de fútbol. María Valenzuela: "Vengo a aprender y a disfrutar como una niña 'chiquitita'" DEPORTES @SEFUTBOLFEM



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La jugadora del Real Madrid Maite Oroz ha asegurado que sería "un sueño" poder debutar con la selección española absoluta pero que primero piensa en el triunfo colectivo, similar a la opinión de la portera del Levante UD María Valenzuela, quien también podría debutar ante Azerbaiyán o Polonia.



"El principal objetivo de todas es esa clasificación para la Eurocopa, pero si el seleccionador nos da la opción de debutar sería un sueño hecho realidad. Pero estamos pensando en la victoria del equipo y, luego, si se puede debutar ya sería genial", aseguró Oroz en rueda de prensa.



La centrocampista navarra, que fichó por el Real Madrid procedente del Athletic Club para este curso, tiene "sensaciones buenas" en su estreno con la absoluta. "Estamos rodeadas de las mejores y se nota en cada entrenamiento", reconoció.



Y confía en poder debutar, sea donde sea. "Se nota que estoy cómoda en el campo, que la gente que me rodea me hace mejor. Se puede decir que he dado un 'pasito' más y creo que se nota en el campo, estoy muy contenta con esta temporada y espero seguir en esta línea", se sinceró.



"Tanto si me toca jugar de '6' o de '8' tengo que estar preparada par competir al máximo. Y sea donde sea intentaré ayudar al equipo si me pone el míster", argumentó.



Por su parte, la portera María Valenzuela, la más joven de la concentración a sus 18 años, quiere aprender de sus referentes. "Voy a estar preparada por si hay opción de debutar, no me esperaba la llamada del seleccionador y he venido a aprovechar la oportunidad, a aprender y a disfrutar como una niña 'chiquitita'", alegó.



"Las primeras sensaciones en el entrenamiento han sido muy cómodas, me he sentido bien acogida por unas compañeros espectaculares como personas. Vamos a trabajar por el objetivo de clasificarnos para el Europeo, y pensamos en el jueves y en darlo todo. Confiamos en el equipo y en poder conseguirlo", apuntó.



Y, si puede debutar, mejor todavía, aunque piensa en el triunfo. "No me imaginaba que me fuese por ahora tan bien, pero el trabajo del pasado da sus frutos. Es muy bonito vivir esta experiencia con gente extraordinaria como estas compañeras. Vamos a seguir trabajando para progresar poco a poco", apeló.



Ambas han sido convocadas por el seleccionador, Jorge Vilda, para los próximos encuentros de España contra Azerbaiyán, este jueves, y contra Polonia, el 23 de febrero, ambos clasificatorios para la Eurocopa de Inglaterra de 2022.