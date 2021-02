Fútbol/Champions.- Sergio Conceiçao: "Un equipo es un equipo, pero sabemos que Cristiano puede decidir un partido"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Oporto portugués, Sergio Conceiçao, avisó en la previa de la ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante la Juventus que el fútbol "no es individual", pero que no pueden olvidar que Cristiano Ronaldo "puede decidir un partido en cualquier momento".



"Un equipo es un equipo, esto no es un deporte individual, pero sabemos que en cualquier momento Cristiano puede decidir un partido y por eso es considerado el mejor jugador del mundo. En el último tercio de campo es un jugador fabuloso, el mejor del mundo sin duda", señaló Conceiçao este martes en rueda de prensa.



El técnico del conjunto luso dejó claro que debe ser "un equipo sólido, compacto y cohesionado". "Parecido a lo que hemos hecho en la 'Champions' y entendiendo qué espacio le gusta a Cristiano, a Morata, a Kulusevski o a quien juegue en la delantera", remarcó.



El portugués espera a una Juventus "fuerte, dentro de lo que es su historia". "Aunque no esté tan bien como la gente cree y a pesar de perder ante el Nápoles, en los últimos ocho partidos ha encajado dos goles, así que es un equipo muy sólido y consistente, donde los jugadores se conocen bien", comentó.



"Hay una mentalidad muy característica dentro de ese equipo y ese club. Es un equipo que ganó 3-0 en Barcelona, pero también tendrá dificultades por el Oporto tiene mentalidad ganadora independientemente del rival que tenga delante", sentenció Conceiçao.