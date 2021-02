Fútbol/Champions.- Previa del Sevilla - Borussia Dortmund

Haaland examina el gran momento del Sevilla



Los de Lopetegui reciben, en su mejor racha de la temporada, a un Borussia Dortmund en horas bajas



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Sevilla FC busca este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones), en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, golpear primero en la eliminatoria ante el Borussia Dortmund, que quiere agarrarse a la competición europea, de la mano del noruego Erling Haaland, como remedio para su mal momento en la Bundesliga.



Los de Julen Lopetegui, curtidos en mil batallas en la Liga Europa, afrontan ahora un duelo de altura que les ofrece la oportunidad de consolidarse en el máximo torneo continental. La cita, además, llega quizás en uno de los mejores momentos de la temporada para el equipo sevillista.



Cuartos en LaLiga Santander, los nervionenses suman nueve victorias consecutivas -no pierden desde el 12 de enero ante el Atlético de Madrid (2-0)- y siete partidos seguidos sin encajar, con el portero marroquí Bono en un momento de forma espectacular. El 2-0 de la ida de semifinales de Copa del Rey ante el FC Barcelona les ha allanado también el camino en el torneo del 'KO'.



La solidez defensiva está siendo una de las claves de un equipo aclimatado a la perfección a jugar cada tres días; y el Deportivo Alavés, el pasado 19 de enero, fue el último que obligó a sacar el balón del fondo de las mallas a Bono, que está a solo 73 minutos de igualar la mejor racha de minutos con la portería a cero de la historia del Sevilla -un récord que atesora Andrés Palop, con 781 minutos sin recibir gol en 2008-.



A ello ha contribuido también el francés Jules Koundé, un indiscutible en el centro de la defensa sevillista, que será el encargado de 'secar' a Haaland este miércoles. Previsiblemente, el capitán Jesús Navas regresará a tiempo para liderar una zaga que se enfrentará "a uno de los mejores ataques del mundo", tal y como destacó el entrenador vasco en la previa.



Solo los argentinos Lucas Ocampos, con una lesión de tobillo, y Marcos Acuña, con una rotura en los isquiotibiales, se perderán esta trascendental cita del curso, en la que sí estará, y previsiblemente como titular, el 'Papu' Gómez, flamante fichaje de invierno en Nervión y que buscará compenetrarse con el marroquí Youssef En-Nesyri, máximo goleador del equipo esta campaña (17).



"Nos va a exigir una barbaridad. Sin mirar la clasificación, me parece un auténtico equipazo", aseguró Lopetegui, restando importancia al hecho de que el conjunto de Renania del Norte-Westfalia ocupe la sexta posición en la Bundesliga, lejos de los puestos de cabeza.



EUROPA, ANTÍDOTO CONTRA LA CRISIS PARA EL DORTMUND



La crisis de resultados que atraviesa en la competición doméstica, en la que marcha a 16 puntos del líder Bayern Múnich después de lograr una única victoria en las últimas seis jornadas -tres derrotas y un empate-, ha alejado al Borussia Dortmund de aquel equipo vertiginoso que en diciembre lideró con solvencia el Grupo F de la 'Champions', entonces con Lucien Favre al mando del equipo.



Sin embargo, el principal damnificado del mal momento fue el técnico suizo, sustituido por uno de sus asistentes, el alemán Edin Terzic, que ya sabe que no continuará la próxima temporada como entrenador del equipo y que será sustituido por el actual técnico del Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, una decisión comunicada esta misma semana.



Sin embargo, las potentes armas del Dortmund siguen siendo las mismas. Al frente de su ataque formará el noruego Erling Haaland, el joven con el que sueñan los grandes clubes europeos, que acude al Sánchez-Pizjuán con la garantía que le dan sus 23 tantos en 23 partidos este curso -6 de ellos en 'Champions'-. El joven centrocampista inglés Jadon Sancho y el veterano Marco Reus, descansado tras ser suplente en la Bundesliga, tratarán también de sorprender a la defensa sevillista.



Una vez más, las bajas golpearán al cuadro germano, que volverá a recurrir al guardameta suizo Marwin Hitz ante la lesión de hombro del portero titular Roman Bürki. Los defensas Lukasz Piszczek, Dan-Axel Zagadou, Thomas Meunier y Marcel Schmelzer, el centrocampista Axel Witsel y el delantero Thorgas Hazard no estarán disponibles en Sevilla, mientras que el centrocampista Thomas Delaney se incorporará a tiempo después de asistir al nacimiento de su hijo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SEVILLA FC: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordán, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri y 'Papu' Gómez.



BORUSSIA DORTMUND: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; y Haaland.



--ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED).



--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.