Fútbol/Champions.- Lopetegui: "El Dortmund tiene uno de los mejores ataques del mundo"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha asegurado que el Borussia Dortmund, al que se enfrentarán este miércoles en el Sánchez-Pizjuán en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, tiene "uno de los mejores ataques del mundo", algo que exigirá "una barbaridad" y que les obligará a hacer un partido "redondo".



"Tenemos ilusión por poder afrontar la eliminatoria y competir ante un Borussia Dortmund que ha arrasado en su grupo y que tiene uno de los mejores ataques del mundo. Tiene un talento ofensivo extraordinario en Europa, es difícil encontrar equipos con tanto potencial. Mañana tendremos la exigencia de competir al máximo nivel y hacer un partido redondo", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, explicó que se toparán con un conjunto "brillante y con alternativas ofensivas", que planteará "un partido exigente y precioso". "Nos va a exigir una barbaridad", dijo, restando importancia al hecho de que sea sexto en la Bundesliga después de una mala racha de resultados. "Sin mirar la clasificación, me parece un auténtico equipazo", recalcó.



"Sabemos que en muchos de los partidos en liga en los que no han conseguido ganar, el potencial y el nivel de ocasiones que generan es difícil de ver en un equipo. Tienen futbolistas de máximo nivel en todas las líneas, pero eso no nos quita un ápice de ilusión para afrontar el partido. Tenemos la sana intención de superar a equipos tan brillantes como el Dortmund", advirtió.



El preparador vasco tampoco cree que el cambio de entrenador anunciado para la próxima temporada, en la que el actual técnico del Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, reemplazará a Edin Terzic, vaya a afectar en la eliminatoria. "Les da una estabilidad para saber hacia dónde va el equipo. No creo que pueda influir negativamente, a veces es incluso al revés", indicó. "Ellos llegan con una ilusión tremenda, eso es lo que espero. Tienen un técnico muy capaz con un gran equipo detrás", prosiguió.



Lopetegui también resaltó el contundente ataque de los germanos, liderado por el noruego Erling Haaland. "Es una de las grandes apariciones mundiales consolidadas a pesar de su edad, pero no me quedaría solo con él. Tiene jugadores extraordinarios arriba, Sancho, Reyna, Reus... Tiene alternativas muy potentes y muy interesantes. Es un equipo muy completo a nivel ofensivo", analizó.



Además, rechazó señalar al Dortmund como favorito en la eliminatoria. "No vale de nada el cartel de favorito, vale lo que hagas en el campo. El Borussia Dortmund es un equipo hecho para ganar la Bundesliga y para ser protagonista hasta el final en la 'Champions'", expuso. "El equipo es consciente de que todo lo que se hable es papel mojado", continuó sobre los suyos.



Sobre el buen momento de los nervionenses, el técnico sevillista recordó que el equipo "está yendo la límite en todas las situaciones", con pocos días de descanso entre encuentros. "Esta temporada no está siendo fácil. Esto es mérito de la mentalidad y el trabajo de los futbolistas", apuntó.



"Momentos clave hay muchos, pero se trata de un trabajo continuo. El equipo cree en lo que hace y trabaja mucho. No vale para nada lo que has hecho y tienes que centrarte en lo que tienes que hacer e ilusionarte en una competición en la que el Sevilla está ante la tercera vez que tiene la oportunidad de jugar un partido tan bonito como este. Eso habla de la dificultad de jugar unos octavos. El camino se hace mirando el paso que tienes que dar y no el paisaje. Estamos en una carrera", relató.



Por último, aseguró que Jesús Navas ha participado en su tercer entrenamiento con el grupo y "está a disposición". "Veremos lo que hacemos", señaló, antes de hablar del argentino 'Papu' Gómez. "El 'Papu' está bien, más integrado. Es un chico inteligente, con experiencia y con buena actitud. Llevaba mes y medio sin competir, y poco a poco va cogiendo esa forma", concluyó.