Fútbol/Champions.- Fernando: "No tenemos presión, el Borussia Dortmund es favorito"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del Sevilla FC Fernando Reges ha asegurado que el Borussia Dortmund, al que se enfrentarán este miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, es "favorito" en la eliminatoria, lo que les permite "no" tener "presión" a pesar de que están "preparados" para salir a por la victoria y con mucha "ambición e ilusión".



"Nosotros estamos muy contentos, es una competición bonita de jugar. Queremos hacer algo importante, pero no tenemos presión, porque es un partido en el que el Borussia es favorito. Estamos concentrados solo en hacer un buen partido mañana", declaró en rueda de prensa.



Sin embargo, el brasileño explicó que se encuentran con muchas ganas ante el gran reto. "Es la competición más importante del mundo y todos los jugadores quieren jugarla", dijo. "Es una competición en la que tenemos mucha ambición y que nos produce mucha ilusión. Estamos muy contentos. Sabemos que será un partido muy complicado contra un Borussia muy fuerte, con jugadores con muchísimo talento, pero estamos preparados", añadió.



"El Borussia es favorito por su historia y por lo que ha logrado en esta competición. Parece que no está en un momento muy bueno, pero cuando hablamos de 'Champions League' todos los equipos están muy concentrados", manifestó.



Además, acuden a la cita después de mantener su portería a cero durante los últimos siete partidos. "Estamos contentos por eso, pero lo hecho ya pasó. Tenemos que pensar en este partido; si no hacemos un buen partido, se hablará algo diferente", advirtió, antes de alabar el trabajo del guardameta marroquí Bono. "Estamos en un momento bueno defensiva y ofensivamente, estamos muy contentos con las actuaciones de Bono. Esperemos que mañana también esté a tope para sacar algo importante", expuso.



Fernando, que deseó que el capitán Jesús Navas pueda estar este miércoles porque es "un jugador importantísimo", recalcó también la importancia de la política de rotaciones de Julen Lopetegui. "El Sevilla tiene una plantilla con jugadores de muchísima calidad, y quien juega siempre juega bien. Las rotaciones están siendo estupendas porque estamos ganando todos los partidos, y esperamos continuar así. Independientemente de quién juega, queremos ganar siempre", subrayó.



Por último, advirtió del peligro del noruego Erling Haaland. "Es un jugador con mucho talento, que técnicamente es muy bueno y físicamente es muy fuerte y muy rápido. Es muy difícil encontrar jugadores con estas tres características, pero estamos preparados. También sabemos que Sancho es un jugador que puede hacernos daño. Nos exigirán mucha concentración, tenemos que estar defensivamente muy fuertes y ofensivamente tenemos que hacerles daño", finalizó.