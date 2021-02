Fútbol.- Paco López: "Estamos preparados en todos los aspectos para afrontar las dos competiciones"

29/01/2021 El entrenador del Levante UD, Paco López, en rueda de prensa DEPORTES LEVANTE UD



El entrenador del Levante UD, Paco López, ha dicho sentirse "tranquilísimo" con la capacidad de su plantilla para manejar lo que resta de temporada y que están "preparados y capacitados en todos los aspectos para afrontar las dos competiciones", la Copa del Rey y LaLiga Santander, donde este miércoles se medirán con el Atlético de Madrid.



"Estoy tranquilísimo. El trabajo de motivación es continuo y diario y tenemos una plantilla que en ese sentido es muy madura y sabe que la Liga es vital para el club. Eso no se le escapa nadie. Existe mucha igualdad y cada punto es oro. Por eso estábamos fastidiados por la derrota del otro día y el foco afortunadamente lo tenemos puesto en las dos competiciones", valoró López ante la prensa.



En este sentido, remarcó que "llegar una semifinal de Copa es histórico", pero que eso no les despista. "Evidentemente estamos preparados y capacitados en todos los aspectos para afrontar las dos competiciones. Todas las emociones positivas que nos da esta situación debe servirnos para superar todo el cansancio mental y físico", indicó.



El técnico añadió que está "gestionado de forma adecuada" la plantilla durante "todos estos partidos sabiendo lo que venía". "Lógicamente hay determinados jugadores que pueden estar más cansados, con muchos más minutos porque no en todas las posiciones hemos podido rotar, pero también digo que seguramente puede más el entusiasmo y la ilusión que tienen el equipo que el posible cansancio", valoró.



Respecto a su próximo rival, transmitió que "no hace falta que descubrir al Atlético de Madrid". "Tiene pocas fisuras, defensivamente es un equipo muy fiable y en ataque incluso han dado un paso adelante siendo más ambiciosos con el balón. También tienen a Luis Suárez en una dinámica muy positivo y eso hace que sean peligrosos. Trataremos de hacer un partido como el que hicimos en Valdebebas contra el Madrid o como contra el Barcelona", recordó.



De cara al planteamiento que realizará frente al club colchonero, avisó de que "estos equipos son tan poderosos que no se trata de lo que quieras hacer, sino de lo que te dejen hacer". "Debemos tratar de no perder nuestras señas de identidad. Intentaremos tener valentía y atrevimiento sabiendo lo que tenemos enfrente", avanzó.