Funes Mori, Peña y Coquelin, a una tarjeta de la suspensión

Villarreal (Castellón), 16 feb (EFE).- Los defensas del Villarreal Ramiro Funes Mori y Rubén Peña, así como el centrocampista Francis Coquelin, afrontan el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa ante el Salzburgo de este jueves apercibidos de sanción por lo que si ven una tarjeta en dicho compromiso no podrán disputar el compromiso de vuelta.

Según el informe disciplinario de la UEFA, los tres jugadores, acumulan dos amonestaciones y la sanción se produce cuando se alcanza la tercera.

Sin embargo, Coquelin no jugará por lesión mientras que Peña y Funes Mori, que disputaron cinco y cuatro partidos en la fase de grupos, respectivamente, tienen bastantes opciones de participar.

El defensa argentino vio las dos cartulinas amarillas en los dos duelos disputados ante el Maccabi de Tel Aviv, el centrocampista francés, además de ante el conjunto israelí, también fue amonestado en el estreno de la competición contra el Sivasspor mientras que Peña vio una cartulina ante el equipo turco y otra frente al israelí.

El listado de jugadores villarrealenses que han visto tarjeta hasta el momento lo completan Juan Foyth, Pedraza e Iborra.

Por su parte el conjunto austriaco tiene sancionado al defensa André Ramalho que no disputará la ida pero no tiene apercibidos.