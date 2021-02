Estados Unidos.- Planas entiende la "inquietud" del sector después de que EE.UU. haya decidido no revisar los aranceles

03/11/2020 La ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa, ECONOMIA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 16



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido la "inquietud" de los sectores afectados tras conocerse que el nuevo Gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, no considera necesario modificar o enmendar los aranceles sobre productos europeos, entre ellos el aceite de oliva y la aceituna española.



"Comprendo la inquietud del sector y de los afectados, pero la organización de la nueva Administración lleva un tiempo. Estoy convencido de que en los primeros contactos europeos, tanto por la CE como los bilaterales de España, con la nueva Administración de EE.UU. esta cuestión estará presente y antes o después conseguiremos la eliminación de estos injustos aranceles", ha asegurado Planas durante la presentación de la plataforma Tierra de Cajamar.



El titular del ramo ha recordado que se ha conocido en estos días la publicación en el Federal Register (el equivalente al BOE estadounidense) la decisión de Estados Unidos de no revisar los aranceles actualmente en vigor.



"Estamos en contacto con la Comisión Europea, a la cual le he reiterado el tema, para que de aquí a agosto, fecha de la siguiente revisión, y cuanto antes mejor, se pueda negociar con EE.UU. la eliminación de estos aranceles injustos", ha subrayado, recalcando que este tema es una "prioridad" para Bruselas.



Por otro lado, Planas ha vuelto a reiterar que su Departamento está trabajando para conseguir un "acuerdo nacional" para la futura aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en España, tras haber surgido en las últimas semanas "determinadas informaciones que no se ajustan a la realidad".



"No puedo tolerar que se empiecen a difundir informaciones que no se ajustan a la realidad, que quiero cortar de raíz, porque genera preocupación en el sector. Quiero hacer una llamada a la responsabilidad de todos. Hace falta información, pero veraz para que este debate tenga lugar de forma sosegada para alcanzar un gran acuerdo nacional que es lo que beneficiará a agricultores y ganaderos", ha recalcado.



DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO



Planas ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la plataforma digital Tierra, una iniciativa impulsada por Cajamar para abordar el reto de la digitalización del sector agroalimentario y que está destinada a profesionales.



Tierra nace como una comunidad abierta y participativa, formada por profesionales, agricultores y ganaderos, cooperativas e industrias alimentarias, comercializadoras y empresas de distribución, industria auxiliar, centros de estudios, investigación e innovación, y desarrolladores de tecnología que trabajarán de manera colaborativa para desarrollar nuevas herramientas que ayuden a la toma de decisiones en beneficio común.



Planas ha destacado que iniciativas como ésta "constituyen una pieza fundamental para que el medio rural y agrario formen parte activa y protagonista de un mundo global y digitalizado".



El titular de Agricultura ha recordado que su Departamento apuesta por la digitalización del sector, para lo que hace dos años se aprobó la estrategia de digitalización del sector agroalimentario. "Nos proponíamos tres objetivos como son el reducir la brecha digital, fomentar el uso de datos e impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio", ha apuntado.



De esta forma, Planas ha avanzado la puesta en marcha de una plataforma, 'BigMapa', que pretende ser una agregadora de todos los datos de la cadena agroalimentaria para concentrarlos, clasificarlos y permitir su explotación de forma transparente.



Por su parte, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha explicado que la entidad da este paso "consciente de los desafíos y las oportunidades que tiene el sector agroalimentario, obligado a evolucionar y producir más con menos recursos para responder a la demanda creciente de la población mundial".



Baamonde ha subrayado que hay que conseguir un "modelo productivo, social y medioambiental sostenible y con capacidad de generar rentabilidad para todos los eslabones de la cadena de valor y así garantizar el relevo generacional".



"En la actualidad, la digitalización nos abre nuevos horizontes y sobre todo posibilita una divulgación universal que nos va a permitir aprovechar de forma mucho más eficiente todas las experiencias innovadoras", ha explicado.



De esta forma, entre las primeras herramientas que se van a poner en marcha figura una específica de planes de riego y fertilización para ayudar a calcular el riego de forma dinámica y efectiva, incluyendo alertas y notificaciones.