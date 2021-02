Estados Unidos.- Asemesa insta a la UE y al Gobierno a "dar un paso" y negociar con EEUU los aranceles

08/02/2005 Imagen de archivo del proceso de envasado de la aceituna de mesa. ECONOMIA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS



SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)



La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) ha instado este martes a la Unión Europea (UE) y al Gobierno de España para que "den un paso adelante" y se sienten a negociar con Estados Unidos para conseguir cambiar su política de aranceles, después de que se haya conocido que el Federal Registar (el equivalente al BOE estadounidense) haya publicado la decisión de no revisar los aranceles actualmente en vigor, manteniéndose por tanto el 25% sobre el aceite de oliva envasado y la aceituna verde hasta próximas revisiones.



En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Asemesa, Antonio de Mora, ha calificado esta noticia como "decepcionante", aunque ha reconocido que "nunca" confiaron en que EEUU por cambiar de presidente fuera a eliminar los aranceles "de un plumazo".



"Es una decepción más en la infructosa defensa de la Unión Europea y el Gobierno de España a los productos agroalimentarios", ha subrayado De Mora, que ha detallado que las exportaciones de la aceituna de mesa han caído un 28%, lo que ha considerado "un desastre".



Estados Unidos es el principal mercado para el sector de la aceituna de mesa, que recibe el 20% de las 320.000 toneladas que exporta el sector, que a su vez representa el 70% del total de producción a nivel nacional, donde Andalucía representa el 80%, con 220 instalaciones en la comunidad.



"Más allá de la cifra, lo grave es que otros países, como Marruecos o Egipto, nos sustituyan en este mercado, algo muy difícil de recuperar", ha advertido. "La pelota está en el tejado de la Unión Europea y del Gobierno de España. Hasta que no hagan cambios y no se sienten a negociar, no se solucionará y seguiremos los productos agroalimentarios pagando los platos rotos", ha advertido.



Por último, ha afeado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, tenga "buenas palabras e intenciones", pero no los reciba dada las circunstancias hasta "que no haya algo que decir".