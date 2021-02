España.- Unidas Podemos evita apoyar en el Congreso la Ley de Igualdad de Trato del PSOE y opta por la abstención

05/02/2021 La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante el acto de En Comú Podem titulado 'El cambio feminista que Cataluña merece', en Barcelona, Catalunya (España), a 5 de febrero de 2021. POLITICA Marc Brugat - Europa Press



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Unidas Podemos no apoyará la Ley de Igualdad de Trato que impulsa el PSOE, su socio de Gobierno, y ha decidido abstenerse en la votación que tendrá lugar este martes en el Pleno del Congreso, según han informado fuentes del grupo parlamentario. Se trata de la primera abstención de los morados ante una iniciativa socialista desde que suscribieron el pacto de gobernabilidad.



Con ello, se confirman que los dos integrantes del Gobierno no han reconducido sus diferencias sobre esta proposición de ley, que ha enfrentado al Ministerio de Igualdad con la parte socialista del Ejecutivo.



Los morados no han desvelado su abstención hasta después de intervenir en el Pleno del Congreso, donde han llegado a hablar de "deslealtad", al presentar una iniciativa sin el refrendo del departamento que dirige Irene Montero.



El diputado de Unidas Podemos Ismael Cortes ha reprochado al PSOE de actuar de manera "unilateral" frente a un proceso dialogado de seis meses conjunto, para afear a los socialistas enterarse del registro de la iniciativa bajo la denominación de la 'Ley Zerolo'.



"Se desvirtúa en el fondo y en la forma el pacto de coalición", ha recriminado el parlamentario para recalcar que la Ley de Igualdad de Trato del PSOE "es demasiado tímida" y "pierde la oportunidad de dotar a nuestro país de una vacuna potente contra el odio".



SIN CONTAR CON EL MINISTERIO DE IRENE MONTERO



De hecho, cuando el PSOE la registró en solitario ya dejaron claro su "profundo malestar" por no haberse optado por un texto consensuado y entendían que no se cumplían los protocolos marcados en el pacto de gobierno. Es más, el Ministerio de Igualdad presentó un informe desfavorable a la iniciativa del PSOE cuando llegó al Gobierno.



Pese a todo ello, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha negado este martes que exista una "competición" con Podemos y asegura afrontar con "paciencia" las noticias sobre desavenencias entre los socios de Gobierno, aunque admite que deberían quedar en el "ámbito privado". En todo caso, sostiene que la coalición goza de buena salud.



Desde Unidas Podemos han argumentado que el sentido de su voto obedece a que varios grupos parlamentarios han manifestado que la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato "no puede suponer el bloqueo" de la Ley LGTBi y la Ley Trans en el Consejo de Ministros.



"Las tres leyes son imprescindibles para un país que avance y proteja los derechos en materia de antirracismo, derechos LGTBi y de las personas trans", han ahondado para recalcar que los grupos que componen el denominado bloque de investidura que sostienen al Ejecutivo puestan por aprobar las leyes Trans y LGTBi se deben aprobar cuanto antes.



LA ABSTENCIÓN NO IMPIDE EL TRÁMITE



No obstante, el grupo confederal defiende que la abstención no impide el trámite de la Proposición de Ley para "evidenciar una vez más la voluntad de llegar a acuerdos en relación al paquete legislativo antidiscriminatorio completo, que incluye las tres leyes tal y como establece el acuerdo de Gobierno".



"Todas las cuestiones que han quedado fuera del texto por su presentación unilateral por parte del PSOE y que se habían negociado durante meses por parte de la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico Racial con los colectivos que trabajan la materia se llevarán al Parlamento, reafirmando nuestro compromiso en la lucha contra cualquier forma de discriminación", han sostenido dichas fuentes.



Este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, había afirmado que las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos dentro del Ejecutivo y los "matices" que se quieran destacar, sobre todo en periodo electoral, "para nada afectan a la sostenibilidad y la estabilidad" del Gobierno, restando así importancia a los últimos enfrentamientos sobre la ley Trans o el Ingreso Mínimo Vital.



A su vez, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha garantizado que las leyes Trans y LGTBI del Ministerio de Igualdad saldrán adelante, al tiempo que negaba que exista una "competición" con Podemos y aseguraba afrontar con "paciencia" las noticias sobre desavenencias entre los socios de Gobierno, aunque cree que deberían quedar en el "ámbito privado". En todo caso, sostiene que la coalición goza de buena salud.



Mientras, su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Echenique, dejaba claro que su grupo parlamentario también desplegaba "paciencia" con su socio.