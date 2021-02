España.- Moncloa garantiza la "estabilidad" del Gobierno y resta importancia a los choques PSOE-Unidas Podemos

16/02/2021 La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, en Madrid (España), a 16 de febrero de 2021. POLITICA EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL - Europa Press



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos dentro del Ejecutivo y los "matices" que se quieran destacar, sobre todo en periodo electoral, "para nada afectan a la sostenibilidad y la estabilidad" del Gobierno, restando así importancia a los últimos enfrentamientos sobre la ley Trans o el Ingreso Mínimo Vital.



La portavoz ha respondido así, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a las preguntas de los periodistas sobre los nuevos choques que han protagonizado los socios esta semana y que, una vez celebradas las elecciones catalanas el pasado domingo, ya no se pueden enmarcar en un contexto electoral, como ella misma argumentó la semana pasada.



A este respecto, Montero ha vuelto a defender que, "tratándose de un Ejecutivo de coalición, es lógico que haya dirigentes políticos, sobre todo cuando hay campaña electoral, puedan expresar o subrayar aquello que puede ser distinto o reseñable".



"UNIDAD DE ACCIÓN" A PESAR DE LOS "MATICES"



En este sentido, ha asegurado que todos los miembros del Gobierno sigue trabajando "con estabilidad" y "unidad de acción" para desarrollar las tareas con las que se comprometieron en su acuerdo de investidura , y que esto "no es incompatible" con que se produzcan diferencias o "matices" sobre elementos en los que no coinciden.



"Es algo habitual en las comunidades autónomas o las corporaciones locales que tienen más experiencia en gobiernos de coalición", ha argumentado Montero, quien también ha defendido que lo que se refleja fuera sobre sus desencuentros "no tiene que ver" con el "trabajo duro" que realizan dentro todos los miembros del Ejecutivo.



Así, ha recalcado que lo importante es que el "proyecto común" que se han comprometido a desarrollar esta legislatura, se haga, con independencia de que algún líder político de esta formación, sobre todo en los grupos parlamentarios, pueda dar su opinión sobre cuestiones que para nada afectan a la sostenibilidad y estabilidad del Gobierno".



"La tranquilidad, la estabilidad y la conciencia del momento político que vivimos son las señas que marcan la acción del Ejecutivo", ha enfatizado, tras insistir en que la continuidad del gobierno está garantizada.