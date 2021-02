España.- Moncloa confía en el diálogo con el futuro Gobierno en Cataluña y en seguir trabajando con ERC

09/02/2021 La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa, Madrid (España), a 9 de febrero de 2021. La comparecencia se produce tras una reunión donde el Consejo de Ministros ha aprobado, entre otras cuestiones, el nombramiento del nuevo Almirante Jefe del Estado Mayor. Asimismo, también ha aprobado la prórroga de varias medidas y restricciones a viajes con motivo de la pandemia de coronavirus. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Anima a las fuerzas políticas a cerrar un acuerdo de gobierno "cuanto antes"



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha confiado este martes en que el diálogo con el ejecutivo que salga de las elecciones celebradas en Cataluña el pasado fin de semana permita superar la "fractura de convivencia" en esta región.



En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, Montero ha resaltado la "normalidad" con la que todos los catalanes pudieron "ejercer su voto y expresar cuál es su opción para la conformación del próximo gobierno en Cataluña" el pasado domingo.



Además, ha dicho que el Gobierno confía, "como lo hemos hecho siempre", en que "el diálogo sea la base sobre la que se mantengan las relaciones" entre el futuro gobierno catalán y el central "para superar de una vez por todas la fractura social y de conviencia que existe en Cataluña".



En este sentido, ha confiado en que los partidos puedan llegar a un acuerdo de gobierno "cuanto antes" y ha recalcado que el Ejecutivo "respetará cualquier acuerdo" y mantendrá "una relación de lealtad" desde el diálogo con él para abordar los "grandes retos" del país.



"Animamos a que las formaciones políticas cuanto antes lleguen a la configuración para ponernos a trabajar como siempre con independencia del color político", ha aseverado Montero.



En la misma línea se ha expresado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que ha asegurado que para el Gobierno es prioritario mantener "relaciones de lealtad" con el Ejecutivo catalán y ha defendido que hay que "respetar los tiempos" en la formación de la formación del mismo.



Respecto a la relación con ERC y si se han procudido cambios a raíz del resultado electoral del domingo, Calvo ha reconocido que se trata de "un grupo parlamentario que habitualmente nos apoya y nos acompaña".



"Nosotros, como con otros grupos parlamentarios, trataremos de cuidar nuestras relaciones", ha añadido, recordando que el Gobierno de coalición cuenta solo con 155 escaños y por tanto "tiene que hacer trabajo de diálogo, escucha y respuesta" para conseguir "estabilidad política para España". De ese trabajo con los grupos políticos, ha añadido Calvo, depende no solo la agenda del Gobierno de España sino la del de Cataluña.



En cuanto a los indultos de los líderes independentistas encarcelados, ha señalado que se están tramitando igual que el resto de casos y están recopilando los informes pertinentes. "No tiene ninguna particularidad", ha asegurado.



También ha reiterado que el hecho de que las fuerzas independentistas sumen el 51 por ciento de los votos no hace que la celebración de un referéndum de independencia sea factible. "Da igual el porcentaje que pueda sacar cualquier partido en cualquiera de las elecciones territoriales", ha señalado. "No es constitucional ni legal", ha recalcado.