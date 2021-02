España.- Iglesias defiende que haya "tensión ideológica" en el Gobierno

11/11/2020 (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; aplauden a la ministra de portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, tras su intervención en el pleno de Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Congreso de los Diputados de 2020. El Gobierno de coalición afronta desde hoy el primer examen parlamentario de su proyecto de PGE 2021, y lo hace con la tranquilidad de una mayoría más amplia que la de la investidura del presidente del Gobierno. Eso sí, esta vez solo se trata de tramitar las cuentas y mantener abierta la vía de la negociación, y la fase definitiva, donde habrá que aprobarlos, será a finales de mes. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que el Gobierno, como el Estado, no es solo administración sino también "un terreno de tensión ideológica y de confrontación de intereses", aspecto que es "normal en términos democráticos".



"El Gobierno, como el Estado, no solo es administración, es también un terreno de tensión ideológica y de confrontación de intereses. Eso es normal en términos democráticos. Lo que no es normal es el cada vez más obvio 'traje nuevo del emperador' que algunos siguen afirmando", ha apuntado el también líder de Podemos en Twitter en referencia a la fábula infantil, conocida también como 'el rey desnudo'.



Un comentario que se produce después de que PSOE e Unidas Podemos, socios de coalición, se enfrentaran ayer aún más a cuenta de la ley Trans, con acusaciones cruzadas de filtraciones y bloqueo.



El Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero acusó a los socialistas de bloquear la aprobación del anteproyecto. Por su parte, Moncloa replicó responsabilizando a los 'morados' de alterar la tramitación normal de la norma con "filtraciones" de textos que solo reflejan las "aspiraciones" de su formación, y fijando "fechas topes" de forma unilateral.



El departamento que dirige la 'número dos' de Podemos tenía intención de llevar el anteproyecto de la ley Trans junto al de la Ley LGTBI al Consejo de Ministros del próximo 23 de febrero, para cumplir así con el compromiso que se habían fijado de comenzar a tramitar las norma en el mes de febrero.



Sin embargo, fuentes de Igualdad han denunciado que la Comisión de Subsecretarios que encabeza la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y que se encarga de decidir qué iniciativas están listas para pasar al Consejo, ya ha descartado esta opción.



Por otro lado, diversos ministros del PSOE se desmarcaron la semana pasada de las declaraciones de Iglesias cuando cuestionó situaciones que impiden hablar en España de plena normalidad democrática. El vicepresidente dijo en una entrevista que la reacción "tan agresiva" de diversos sectores, incluso del PSOE, evidenciaba que decía la verdad.



PSOE y Unidas Podemos han tenido varios choques y episodios de tensión como lo referente a la nueva Ley de Vivienda, que negocian ambas partes, la extensión del decreto antidesahucios hasta el final del estado de alarma o su visión de la monarquía tras la marcha del rey emérito Juan Carlos I.



También hoy el socio minoritario registrará una serie de enmiendas para corregir deficiencias en el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, al entender que el departamento que dirige José Luis Escrivá no atiende sus planteamientos.