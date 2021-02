Eslovenia.- El Gobierno de Janez Jansa supera una moción de censura presentada por la oposición en Eslovenia

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Gobierno del primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, ha superado una moción de censura presentada por la oposición, crítica con su gestión de la pandemia de coronavirus y lo que describen como medidas contrarias a la libertad de prensa en el país europeo.



La votación, llevada a cabo tras doce horas de debate, se ha saldado con 40 votos a favor --seis menos de los necesarios--, siete votos en contra y seis votos nulos, mientras que la mayoría de los parlamentarios de la coalición gubernamental han optado por no votar.



La moción fue presentada por cinco partidos de centroizquierda, que nominaron al líder del Partido de los Pensionistas (DeSUS), Karl Erjavec, para el puesto de primer ministro. Erjavec había prometido que su objetivo sería "hacer que Eslovenia sea un Estado normal de nuevo".



Sin embargo, Jansa ha defendido durante el debate el papel de su Ejecutivo y ha recalcado que ha llevado a cabo más trabajo que el anterior, a pesar de la pandemia, al tiempo que ha tildado la moción de censura de "farsa destructiva", según ha recogido el diario 'The Slovenia Times'.



Los socios de la coalición de Gobierno, el Partido Moderno de Centro (SMC) y Nueva Eslovenia (NSi), han defendido la fortaleza del Ejecutivo y han apostado por seguir trabajando.



"Ahora podremos al menos intentar unir fuerzas para los graves desafíos que tenemos por delante. Superemos los malos sentimientos y creemos las bases para una política diferente", ha señalado el líder del SMC, Zdravko Pocivalsek, a través de su cuenta en la red social Twitter.



Por su parte, el líder del NSi, Matej Tonin, ha hecho hincapié en que el trabajo de las autoridades eslovenas "está dirigido a contener la propagación de la epidemia, dar una sanidad accesible para todos y fortalecer la economía", tal y como ha recogido el citado diario.



Jansa, aliado del primer ministro húngaro, Viktor Orban, y quien se ha pronunciado en numerosas ocasiones en apoyo al expresidente estadounidense Donald Trump, accedió al cargo en marzo de 2020 después de la dimisión de su predecesor, Marjan Sarec, y tras un acuerdo entre cuatro partidos para evitar unas elecciones anticipadas.



El Partido Democrático del primer ministro ya fue el que más escaños obtuvo en las elecciones de junio de 2018, pero entonces Jansa no pudo superar los recelos que su ascenso generaba entre otros potenciales socios.



El líder nacionalista volvió así a un cargo que ya ocupó en dos periodos: 2004-2008 y 2012-2013. En 2013 fue condenado a 22 meses de cárcel por aceptar un soborno de dos millones de euros en la compra de material militar a Finlandia. Aunque comenzó a cumplir la pena, finalmente fue absuelto por una polémica decisión del Tribunal Constitucional.