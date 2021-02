Escribá: “No debemos plantearnos una segunda parte, sino una nueva etapa”

El técino Fran Escribá.EFE/Alejandro García/Archivo

Elche (Alicante), 16 feb (EFE).- El nuevo entrenador del Elche, Fran Escribá, afirmó este martes, durante su presentación oficial, que no se plantea su regreso a la entidad como una segunda parte de su anterior y exitosa etapa, sino como una nueva época en la que el objetivo es salvar la categoría.

El valenciano, que logró un ascenso a Primera y dos permanencias en su anterior etapa, aseguró que el sentimiento y las emociones que tiene por el Elche y la ciudad son “muy grandes”, pero aclaró que no se ha movido solo por eso para aceptar la oferta “sino por el conocimiento de la plantilla y de la Liga”.

“Somos capaces de salvar la situación y lograr la permanencia”, dijo el técnico, quien destacó el ambiente “positivo” que ha apreciado en la plantilla, empleados y afición a pesar de la situación clasificatoria.

“El club quiere salir de esta situación con una plantilla buena y a la llamada del Elche no podía decir que no”, explicó el valenciano, quien admitió que quizás se hubiera pensado más la oferta si se hubiera tratado de otro equipo.

Escribá, que ha firmado solo hasta el final de la temporada, no se planteó un futuro más allá de la actual competición y agradeció la predisposición y el interés del propietario, Christian Bragarnik, en que se concretara su fichaje.

El preparador indicó que el equipo necesita mejorar su “equilibrio” en el juego “ofensivo y defensivo” y justificó el gran número de lesiones que ha sufrido el Elche al recordar la “pretemporada atípica” que tuvo que hacer el equipo y la acumulación de partidos.

El valenciano admitió la importancia del debut ante el Eibar, si bien precisó que más que mirar partido a partido su equipo deberá tener la exigencia en “jugada a jugada”.

“Todos los partidos son igualados y después del Eibar ya pensaremos en lo demás”, apuntó Escribá, quien no se mostró intimidado por los duelos ante rivales como Barcelona, Madrid o Sevilla.

“Quedan 51 puntos y son suficientes para sumar si los disputamos todos”, agregó el entrenador, quien no pidió refuerzos al club a pesar de contar con dos fichas libres en la plantilla.

“Confío plenamente en lo que tenemos porque es lo mejor que podemos tener. Hay jugadores suficientes para cubrir cualquier baja”, subrayó Escribá, quien incidió en que el actual vestuario está “fastidiado por la situación, pero no triste”.

“Es un grupo alegre y unido. No está hundido o entregado. Tengo clarísimo que quiere revertir la situación”, señaló el valenciano, quien comparó la actual situación con la que ha llegado al Elche con la que vivió en el Celta de Vigo.

“Quedaban menos jornadas y tuvimos un inicio complicado, pero sumamos la mitad de los puntos y eso nos dio la permanencia”, recordó Escribá, quien se mostró convencido de que habrá “tres peores” que el Elche al final de la temporada.

“En los últimos 25 años nunca bajan las tres primera plantillas, aunque para mí la del Elche no es una de ellas”, insistió el valenciano, quien pidió poner en valor el esfuerzo del Elche esta temporada por la forma en la que, tras su tardío ascenso, tuvo que planificar la temporada.