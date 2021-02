El presidente mexicano presume de buen estado de salud tras la covid-19

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llega a su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 16 feb (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de 67 años e hipertenso, presumió este martes de su estado de salud tras superar la covid-19 con un gesto anecdótico al sostenerse en un solo pie.

"Fíjense que me paro en un solo pie a pesar de que estoy en el postcovid", expresó entre risas el mandatario durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Detrás del atril presidencial pero sin agarrarse con las manos, López Obrador flexionó la rodilla izquierda y levantó el pie durante un par de segundos en los que aprovechó para resumir en voz alta su objetivo de Gobierno: "Acabar con la corrupción, ese es el plan", dijo.

El fin de esta pequeña y humorística 'performance' del presidente fue demostrar que, a pesar de que no se destaca por hablar rápido, es capaz de resumir su objetivo de Gobierno en lo que se sostiene en un solo pie.

Y de paso presumió de su salud, después de haberse recuperado de la covid-19 el pasado 4 de febrero.

López Obrador, que en 2013 sufrió un infarto, anunció su contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 el 24 de enero tras una gira por el norte del país, lo que lo mantuvo confinado durante dos semanas en Palacio Nacional con síntomas leves.

"Vuelvo a repetir lo que decía yo cuando andábamos en campaña. Si me preguntan: '¿Cuál es su plan? Dígalo pronto, rápido, usted que no habla de corrido. Dígalo en el tiempo que aguanta parado en un solo pie'. Acabar con la corrupción, es el plan", expresó.

López Obrador, presidente desde 2018, subrayó que, a pesar de la pandemia, "México tiene larga vida y muchas posibilidades de crecer y avanzar siempre y cuando no se permita la corrupción".

Con 174.657 fallecidos y 1.995.892 de contagios confirmados, México es el tercer país del mundo con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil.