El partido de las antiguas FARC pide entrar al gran pacto de la izquierda para 2022

En la imagen, el senador colombiano Julián Gallo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 16 feb (EFE).- El partido político Comunes, antes conocido como FARC, mostró este martes su "entera disposición" a formar parte de la gran coalición de partidos y movimientos de izquierdas anunciada la semana pasada para lograr la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2022.

"Desde Comunes, partido nacido del acuerdo de paz, saludamos esta propuesta de convergencia y declaramos nuestra entera disposición a ser parte de dicho pacto histórico, que es además un imperativo ético y político en atención al reclamo de unidad que hoy nos hacen los colombianos", expresó el senador de Comunes Julián Gallo, en una declaración leída a los medios.

El pasado 11 de febrero, once formaciones políticas, entre los que se encuentra la Colombia Humana del senador Gustavo Petro, derrotado en la segunda vuelta electoral de 2018, anunciaron un "pacto histórico" para tratar de lograr 55 escaños en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes, necesarios para tener la mayoría en el Congreso.

Entre esas formaciones no se nombró ni se incluyó en ningún momento al partido surgido de las desmovilizadas FARC, que cuenta durante dos legislaturas y según lo firmado en el acuerdo de paz, con cinco curules en la Cámara y cinco escaños en el Senado hasta 2026.

Esos asientos ocupados por miembros de Comunes, antigua Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en el Congreso, "harán parte de ese bloque mayoritario que debe aprobar las reformas necesarias para cambiar el rumbo de nuestro país", según anunció hoy Gallo.

"Nos parece un gran acierto abrir las listas a la participación de todos los sectores sociales y políticos, así como a la ciudadanía y personalidades que, estando de acuerdo con los objetivos políticos de transformación para Colombia, quieran poner sus nombres a consideración de los votantes", esgrimieron desde Comunes.

IGNORADOS DESDE EL CENTRO Y LA IZQUIERDA

Sin embargo, no ha habido una invitación oficial desde la izquierda a que Comunes, una formación con un gran estigma debido a la implicación de sus líderes en el conflicto armado, entre a formar parte de una gran candidatura de la izquierda para 2022, y tampoco la ha habido desde los partidos del centro y los verdes.

"Ojalá lleguemos con una sola candidatura", alegó el senador de Comunes, quien explicó que han tenido "conversaciones bilaterales" con otras formaciones y aún no han decidido si presentarán candidato propio a las elecciones presidenciales o apoyarán a uno de otro partido.

"Es un despropósito querer prolongar cuatro años más este martirio que ha sido el Gobierno de Iván Duque", aseveró Gallo en su llamado a la unidad, ya que, según alegó, "nos estamos jugando el futuro de la democracia, de la paz y de la vida de los colombianos y queremos invitar a todos a que se sumen a esta iniciativa".

Aunque aún queda más de un año para la cita electoral, la izquierda y la centro-izquierda, que mostraron una gran fractura en los pasados comicios, han comenzado ya los primeros movimientos y alianzas.

No hay aún, no obstante, ningún candidato proclamado de ningún signo político para la carrera presidencial, y el liderazgo de muchos de los principales partidos sigue siendo una incógnita.