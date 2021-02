El Nikkei sube un 1,28 % por ganancias en firmas de referencia y un yen débil

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA/Archivo

Tokio, 16 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,28 % este martes gracias a los avances cosechados en importantes firmas del mercado y la debilidad del yen frente a otras divisas, una tendencia que beneficia a los exportadores nipones.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió 383,60 puntos, hasta 30.467,75 enteros, su mejor cierre desde el 1 de agosto de 1990, cuando terminó en 30.837,99 puntos.

El Topix, que incluye a las firmas de la primera sección, las de mayor capitalización, avanzó un 0,57 % o 11,14 puntos, hasta situarse en 1.965,08 unidades.

El parqué tokiota abrió al alza y tomó fuerza en el primer tramo de la sesión, animado por una depreciación de la divisa local frente a otras como el dólar, que se intercambiaba en la franja media de los 105 yenes al cierre de la jornada.

Un yen débil beneficia la competitividad de los productos de los exportadores nipones, así como sus remesas al repatriarlas.

Las ganancias entre las firmas de referencia del mercado local también contribuyeron al avance de hoy, pese a la recogida de beneficios de algunos inversores por las ganancias recientes.

La plaza nipona cotizó especialmente alto durante el segundo tramo de la sesión, en el que llegó a subir hasta un 2,09 % antes de recortar ganancias en la última media hora de negociación.

"El optimismo sobre las perspectivas de la economía global se está extendiendo y las vacunas (contra la COVID-19) están avanzando, lo que está ayudando a la recuperación de las acciones", dijo hoy el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, en una sesión parlamentaria recogida por la agencia de noticias Kyodo.

Kuroda advirtió, no obstante, de la necesidad de no bajar la guardia ante la incertidumbre todavía existente sobre la pandemia.

El sector bancario lideró las ganancias de la jornada, seguido por el de los metales no ferrosos y el del transporte marítimo.

El productor de semiconductores Screen Holdings cosechó el mayor avance entre las empresas del Nikkei (6,84 %); seguido por la siderúrgica Sumitomo Metal Mining (5,08 %) y el banco Resona Holdings (4,54 %).

El grupo Softbank aglutinó el mayor volumen de operaciones del día y subió un 4,14 %.

Le siguieron por transacciones la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo (2,61 %) y el grupo textil Fast Retailing, propietario de la cadena de tiendas de ropa Uniqlo (3,05 %).

En la primera sección, 846 empresas avanzaron frente a 1.251 que retrocedieron, mientras que 97 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 3,02 billones de yenes (23.620 millones de euros o 28.670 millones de dólares).