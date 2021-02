EEUU/Irán.- Los servicios de Inteligencia de EEUU acusan a Irán de un ataque a la Embajada de Emiratos Árabes en Etiopía

18/03/2013 Addis Adeba, capital de Etiopía. POLITICA SEAN GALLUP



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos han acusado a Irán de estar detrás de un ataque contra la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Etiopía, según ha informado 'The New York Times'.



La directora de inteligencia del comando de África del Pentágono, la contralmirante Heidi K. Berg, ha asegurado que Irán está detrás de las 15 personas arrestadas en Etiopía que dijeron que planeaban un ataque contra la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en la capital de Etiopía, Adís Abeba.



Asimismo, Berg ha señalado que "el autor intelectual de este complot frustrado" fue Ahmed Ismail, quien había sido detenido en Suecia en una operación con la cooperación de los servicios de Inteligencia de Suecia y Etiopía.



La Inteligencia etíope no detalló, en un primer momento, quién estaba detrás del supuesto ataque, aunque posteriormente apuntó a un grupo que supuestamente se preparaba para atacar la misma Embajada en Jartum, Sudán.



Así, son funcionarios de Estados Unidos e Israel quienes han acusado a Irán de estar detrás del ataque, además de supuestamente haber recopilado información sobre sus respectivas Embajadas en el país africano para hallar "blancos fáciles" y "vengar" el fallecimiento del científico iraní Mohsen Fajrizadé y el general Qasem Soleimani.



Por otro lado, según 'The New York Times', un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha relacionado las detenciones en Etiopía con un plan fallido de Irán para "asesinar" al embajador estadounidense en Sudáfrica en septiembre.



Respecto a los 15 detenidos, la Policía etíope también ha indicado que aún tiene que acusar formalmente a los sospechosos de "complot", si bien solo dos han sido identificados por el momento y desde Israel dicen que solo tres de ellos pueden ser "operativos iraníes reales", mientras que el resto son de una red etíope.



Asimismo, funcionarios israelíes han destacado que el presunto ataque es una prueba más de que "no se puede confiar" en Irán, según indica el medio estadounidense.



Por su parte, Irán ha negado estas acusaciones considerándolas "infundadas" y "provocadas por los medios maliciosos del régimen sionista", según un portavoz de la Embajada del país en Adís Adeba.