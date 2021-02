EEUU.- Los republicanos de Carolina del Norte reprueban a su senador por votar a favor del 'impeachment' contra Trump

2/9/2021 - Washington, District of Columbia, United States of America: UNITED STATES - February 9: Sen. Richard Burr, R-N.C., walks through the Senate subway on the first day of former President Donald Trump's second impeachment trial at the U.S. Capitol in Washington on Tuesday, Feb. 9, 2021. Trump is charged with �incitement of insurrection� after his supporters stormed the Capitol in an attempt to overturn November�s election result. (Caroline Brehman / CNP / Polaris)



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La delegación del Partido Republicano de Carolina del Norte ha aprobado por unanimidad a uno de sus congresistas en el Senado de Estados Unidos, Richard Burr, por su apoyó la semana pasada al 'impeachment' contra el expresidente Donald Trump, del que finalmente salió absuelto.



"Es importante que el partido siga adelante y vote y declare que no está de acuerdo con el voto del senador Burr, pero a efectos prácticos, es solo eso, una resolución", ha aclarado el presidente de los republicanos de Carolina del Norte, Michael Whatley.



Burr, cuya presencia en el Congreso de Estados Unidos se remonta a casi tres décadas, ha sido uno de los siete republicanos que votó a favor de condenar a Trump por su implicación en el ataque al Capitolio del pasado 6 de enero.



"Es realmente un día triste para los republicanos de Carolina del Norte", ha apuntado Burr en un comunicado en el que también ha lamentado que "el liderazgo" de su formación haya "elegido la lealtad a un hombre por encima de los principios fundamentales del Partido Republicano" y de los fundadores de Estados Unidos.



Burr no ha sido el único congresista republicano reprendido por el partido por su apoyo a la iniciativa condenatoria de los demócratas. Anteriormente, los comités ejecutivos estatales de la formación hicieron lo propio con el senador por Lousiana Bill Cassidy, o la representante por Wyoming, Liz Cheney, mientras que la delegación de Pensilvania está barajando la misma posibilidad contra el senador Pat Toomey, una de las voces más críticas dentro del partido contra Trump.



Sin embargo la decisión de Burr pilló desprevenido al Partido Republicano, puesto que anteriormente fue uno de los que votó a favor de la inconstitucionalidad del proceso judicial durante la primera sesión del Senado hace una semana.



"No tomo esta decisión a la ligera, pero creo que es necesaria, por lo que hizo y por lo que no hizo, el presidente Trump violó su juramento en el cargo de preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos", justificó Burr.



LARA TRUMP COMO SUSTITUTA



La decisión de Burr, quien no buscará la reelección en 2022 tras anunciar su retirada en 2016, ha sido utilizada por los candidatos a ocupar su lugar en el Senado, entre ellos Mark Walker, quien ya ha anunciado su intención de presentarse al escaño "porque Carolina del Norte necesita un verdadero campeón conservador".



La posible candidatura que está tomando fuerza es la de la nuera de Donald Trump, Lara, casada con uno de los hijos del magnate, Eric, según apuntan algunas voces del partido, como el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham.



"Acaba de convertir a Lara Trump en una candidata casi segura para el escaño del Senado en Carolina del Norte para reemplazarlo si se postula", se aventuró Graham este fin de semana en una entrevista para Fox News'.



"Si Lara participara en la carrera, creo que llamaría de manera generalizada e inmediata la atención en todo el estado", ha valorado Whatley, según publica NBC.