Ecuador.- El CNE de Ecuador aplaza la reunión para definir el criterio que regirá el recuento de votos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha aplazado este lunes la sesión extraordinaria que previamente había convocado para decidir el criterio para el recuento de votos solicitado por los candidatos electorales Yaku Pérez y Guillermo Lasso.



A tan solo una hora de que empezara --la sesión estaba convocada para las 18:00 (hora local) en Guayaquil--, el departamento de comunicación del organismo ha confirmado la postergación de la reunión, en la que se iba a analizar una solicitud de recuento de votos en diferentes provincias.



Según ha señalado la prensa ecuatoriana, aunque la información no ha recibido confirmación oficial, el CNE todavía estaría trabajando en los criterios para el recuento.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, había explicado que en la sesión sería revisado con el candidato Pérez y sus técnicos la forma de proceder, y, de ser necesario, "ajustar otras actividades que puedan dar mayor garantía".



Atamaint ha encargado a la directora de procesos electorales del organismo electoral, Lucy Pomboza, la elaboración de una propuesta para el recuento del 50 por ciento de los votos en Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo y Santa Elena, y cuáles serían las juntas seleccionadas para este procedimiento.



La nueva sesión se llevará a cabo este 16 de febrero en Guayaquil, aunque por el momento no se ha definido la hora, tal y como recoge 'El Comercio'.



Los dos candidatos que se disputan el segundo lugar como resultado de las pasadas elecciones presidenciales, y por tanto el pase a la segunda vuelta, se han intercambio mensajes a lo largo de todo el domingo y el lunes sobre el recuento.



Guillermo Lasso y Yaku Pérez acordaron el viernes pasado solicitar el recuento al CNE, y se acordó con el ente recontar el cien por cien de los votos en la provincia de Guayas y revisar el 50 por ciento de la votación en otras 16 provincias.



No obstante, posteriormente, Lasso se ha retractado de este acuerdo y ha dicho apoyar la revisión en Guayas, pero ha matizado que "si hubiera consenso con el resto de candidatos" estaría de acuerdo en acceder al recuento en las provincias de Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Pichincha y Bolívar.



En este sentido, Lasso ha enviado una misiva al CNE en la que considera inoficioso y una pérdida de tiempo abrir el 50% de las otras nueve provincias que ha escogido unilateralmente el candidato", en referencia a Pérez.