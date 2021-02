Coronavirus.- El 44 por ciento de la población israelí ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Cuatro millones de israelíes, el 44 por ciento de toda la población, ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, según los datos del Ministerio de Salud.



La cifra, recogida por la prensa israelí, implica que dos tercios de la población que opta al fármaco en Israel ya ha comenzado el proceso de inmunización contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. No obstante, aún restan 1.996.000 personas que encajan en el plan de vacunación que no han recibido ninguna inyección.



Por su parte, unos 2,6 millones de israelíes han recibido también la segunda dosis de la vacuna, el 43 por ciento de la población que opta a la inmunización. Unos tres millones de israelíes no se pueden beneficiar de la vacuna, ya sea porque tienen menos de 16 años o porque se han recuperado de la COVID-19 y no son prioritarios, entre otros motivos.



Para celebrar la cifra de vacunados, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Salud, Yuli Edelstein, se han tomado una fotografía en Jerusalén con un joven designado simbólicamente como la persona con la que se ha alcanzado este número.



"Me gustaría hacer un llamamiento desde aquí a las 570.000 personas mayores de 50 años que aún no se han vacunado", ha dicho Netanyahu, que ha recordado que casi el 100 por ciento de las muertes y los casos severos de COVID-19 se concentran en este grupo demográfico.



"Cuando no te vacunas por este pequeño pinchazo, que es insignificante --en el peor caso los efectos secundarios son unas horas de incomodidad-- corres el riesgo de muerte y enfermedad grave con efectos que podrían ser para toda la vida", ha recalcado, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.



Israel, uno de los países del mundo que mejor avanza es un plan de inmunización contra la COVID-19, ha registrado más de 732.000 personas contagiadas de la enfermedad, incluidas más de 5.400 víctimas mortales.