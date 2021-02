Christie's subastará por primera vez obra digital con tecnología "blockchain"

Se trata de un mural compuesto por 5.000 imágenes y que el artista elaboró a lo largo de 13 años, según asegura Christie's en un comunicado. EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 16 feb (EFE).- La casa de subastas Christie's de Nueva York pondrá a la venta una obra digital del artista Mike Winkelmann, conocido como Beeple, que define como un "token infungible" (TKN, por sus siglas en inglés), es decir, un producto "único" elaborado con tecnología (blockchain) de cadena de bloques y que no puede ser copiado ni plagiado.

Se trata de un mural compuesto por 5.000 imágenes y que el artista elaboró a lo largo de 13 años, según asegura Christie's en un comunicado, en el que subraya que es la primera vez que un trabajo de estas características es ofrecido por una gran casa de subastas.

"Significa un hito importante en el desarrollo del mercado del arte digital", destaca la compañía.

La idea de esta obra, titulada "Everydays: The First 5000 Days" (Todos los días: los primeros 5.000 días), nació en mayo de 2007, con la intención de hacer un dibujo cada día e ir colocándolo en un mural digital.

"Es uno de los cuerpos de trabajo más singulares que han surgido en la historia del arte digital", asegura Christie's en la nota.

La puja por adquirir el trabajo de Beeple comenzará el 25 de febrero y concluirá el 11 de marzo y el precio de salida se marcó en los 100 dólares.

La compañía apunta también que este "collage digital monumental" supone la primera vez que una obra de Beeple es puesta a la venta en una casa de subastas de la importancia de Christie's, así como la primera ocasión en la que una obra TKN totalmente digital y con su autenticidad basada en tecnología de cadena de bloques se ofrece en una empresa de subastas tradicional.

El comunicado explica que si bien el arte digital se remonta a la década de los años 60 del siglo pasado, la facilidad de reproducir dichas obras hacía "casi imposible asignar la procedencia y el valor del medio".

Sin embargo, "la reciente introducción de los tokens infungibles y la tecnología de bloque de cadenas ha permitido a los coleccionistas y a los artistas que verifiquen de manera efectiva la autoría y la autenticidad de las obras de arte digitales".