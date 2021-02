Castillo dice que con Rueda, Colombia retomará fútbol que los llevó a Mundial

Los jugadores Johan Vazquez ( i ) de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Fabián Castillo ( d ) del Tijuana disputan un balón. EFE/Jorge Núñez/Archivo

Tijuana (México), 16 feb (EFE).- El delantero del Tijuana Fabián Castillo afirmó este martes que con el entrenador Reinaldo Rueda la selección de Colombia se reencontrará con el fútbol que la llevó a jugar los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

"Con el nuevo técnico la selección poco a poco va a volver a encontrar ese fútbol que la hizo calificar a dos mundiales y va a reencontrar ese fútbol dinámico y fluido que perdimos en las últimas eliminatorias", afirmó el exjugador del Deportivo Cali y el Dallas.

El regreso de Rueda al banquillo de la selección absoluta de Colombia fue anunciado el 14 de enero pasado, poco después de renunciar a la selección de Chile, y como consecuencia de la desvinculación del portugués Carlos Queiroz.

La salida de Queiroz fue precipitada por dos goleadas sufridas por Colombia en las eliminatorias del Mundial de Catar, primero ante Uruguay por 0-3 en Barranquilla y días después por 6-1 ante Ecuador en Quito.

Fabián Castillo, quien jugó en las selecciones sub'17 y sub'19 entre 2009 y 2011, dijo confiar en que el regreso de Rueda no sólo permitirá mejorar la posición de su país en la eliminatorias sudamericanas, la séptima entre diez participantes, sino que él puede soñar con un llamado, si destaca en Tijuana.

"Claro que eso me hace mantener la ilusión, pensar que la posibilidad está y por eso tengo que entregarme y mejorar cada día con mi equipo, porque la ilusión de una convocatoria se mantiene viva", subrayó el delantero.

Castillo marcó su primer gol en el actual torneo Clausura mexicano en la sexta fecha y así ayudó al Tijuana a vencer al León.

"El gol me llena de confianza, porque hace rato quería hacerlo, no se me había dado, a pesar de que había tenido oportunidades. Afortunadamente ya se dio y estoy muy contento porque sólo con esa confianza podré lograr ese sueño".

Tijuana ocupa el tercer puesto con 12 puntos y se mantiene invicto con tres triunfos y tres empates.

"Hasta el momento nos han salido bien las cosas y eso nos da confianza para seguir proponiendo nuestro fútbol, no escondernos en ningún estadio y salir a proponer sin miedo a perder el invicto", dio el colombiano.

En la séptima jornada Tijuana visitará a Tigres el próximo domingo. "Queremos dar un golpe de autoridad ante Tigres, que creo es uno de los rivales más difíciles de enfrentar en la Liga", puntualizó el jugador nacido hace 28 años en Cali.