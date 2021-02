Canadá e Islas Vírgenes abren la tercera ventana de la AmeriCup

El entrenador de Canadá, Gordon Herbert. EFE/Daniel Pérez/Archivo

San Juan, 16 feb (EFE).- Con el desafío entre Canadá y las Islas Vírgenes estadounidenses, la tercera ventana clasificatoria de los grupos C y D del torneo FIBA AmeriCup 2022 arranca el miércoles en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, en formato "burbuja" debido a la covid-19.

Otras cinco selecciones competirán en este torneo: Bahamas, Estados Unidos, México, Puerto Rico y República Dominicana.

Preliminarmente, Cuba completaba el grupo de ocho, pero la Federación Cubana de Baloncesto anunció que su selección no participará en este evento, debido a la covid-19 y a dificultades para garantizar el visado a todos los integrantes de la delegación.

Canadá, contando con Gordon 'Gordie' Herbert como su director técnico, tendrá en sus filas al escolta Philip Scrubb, miembro del Limoges Cercle Saint-Pierre, de la Pro A de Francia, y líder de la selección canadiense en puntos por juego, con 20.

La escuadra canadiense también contará con Anthony Bennett, primer seleccionado del Sorteo de Novatos de la NBA en 2013, y otros jugadores que juegan en la Liga Nacional de Baloncesto de Francia.

Islas Vírgenes estadounidenses, por su parte, es capitaneado por el base Walter Hodge, nacido en Puerto Rico, pero miembro de la selección de la selección caribeño e integrante del club Al Zamalek de la Liga de Egipto.

El Grupo C lo componen Canadá, Cuba, República Dominicana e Islas Vírgenes estadounidenses.

En el Grupo D quedaron emparejados los equipos de Bahamas, Estados Unidos, México y Puerto Rico.

Los mejores tres equipos de cada grupo se clasificarán al FIBA AmeriCup 2022.

El Grupo C es liderado por República Dominicana (3 victorias y 1 derrota, con 7 puntos), seguido de Cuba (1-2, con 4 puntos), Islas Vírgenes EE.UU. (1-2, con 4) y Canadá (1-1, con 3)

El Grupo D es dominado por Estados Unidos (4 victorias sin derrota y 8 puntos), seguido de México (2-2, con 6 puntos), Puerto Rico (1-3, y 5) y Bahamas (1-3, 5)

La escuadra dominicana, por su parte, contará en sus filas con el pívot Eloy Vargas y el delantero de poder Ángel Luis Delgado, del Movistar Estudiantes, como sus piezas claves en la pintura, dándole fuerza y estatura ante sus adversarios.

Vargas es el líder de su selección en anotaciones por partido, con 17,5, y Delgado el de rebotes, con 9.

Esta combinación en la pintura le dan una estabilidad al combinado tricolor, a lo que se une la versatilidad que aportan en la parte trasera de la cancha el capitán Víctor Liz y Rigoberto Mendoza.

Estados Unidos, el único equipo invicto entre ambos grupos, contará con Joe Johnson e Isaiah Thomas, elegidos a siete y dos Juegos de Estrellas, respectivamente, en la NBA.

Brandon Bass, también con experiencia en la NBA, estará en el equipo norteamericano.

México, dirigido por el exarmador Omar Quinteros, contará en esta oportunidad con el pívot Gustavo Ayón, con experiencia en la NBA y en la Liga ACB. Pero no tendrá a sus dos líderes anotadores en el torneo, hasta el momento, Francisco Cruz y Lucas Martínez.

Puerto Rico, mientras tanto, se reforzó para esta tercera ventana con el armador José Juan Barea, del Movistar Estudiantes.

Barea compartirá la media cancha con Gian Clavell y Shabazz Napier, quien regresó a entrenar con la preseleción nacional por primera vez desde 2012, cuando Puerto Rico buscó clasificarse a los Juegos Olímpicos de Londres.

Barea, de igual manera, respaldará la ofensiva de Clavell e Isaiah Piñeiro, líderes ofensivos del equipo con 15 anotaciones por juego.

Finalmente, Bahamas será dirigido por Mario Bowleg, y éste contará con Mychal Thompson, hermano de Klay Thompson, de los Warriors de Golden State, y con sus líderes en anotaciones de la selección, D'shon Taylor y Travis Munnings, con 14,5 y 13 puntos por juego.