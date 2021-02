Campesinos de Guatemala anuncian la toma de las calles por el manejo de la pandemia

El movimiento campesino guatemalteco Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que aglutina más de 90.000 campesinos e indígenas en sus filas, indicó que se "tomará las calles" para "hacer mención que la pandemia solo ha beneficiado a los ricos". EFE/Dafne Pérez/Archivo

Guatemala, 15 feb (EFE).- El movimiento campesino guatemalteco Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció este lunes que realizará una manifestación el próximo jueves en contra del Gobierno local por el "mal manejo" de la pandemia y advirtió que tomará las calles en cuatro puntos de la Ciudad de Guatemala.

La organización, que aglutina más de 90.000 campesinos e indígenas en sus filas, indicó en rueda de prensa y mediante sus canales de comunicación que "tomará las calles" para "hacer mención que la pandemia solo ha beneficiado a los ricos".

Los manifestantes se repartirán en cuatro puntos clave de la capital guatemalteca para la movilidad ciudadana: el Obelisco (sur), el Trébol (donde confluyen las carreteras que van al Pacífico y a El Salvador), Metronorte (norte) y Peri Roosevelt (el inicio de la carretera al oeste).

Codeca agregó que durante la protesta también presentará ante el Congreso la iniciativa de "Ley de Recuperación de Bienes y Servicios Privatizados; es decir, nacionalizar la energía eléctrica, el agua, el petróleo y otros".

La entidad campesina también abogó por la "necesaria" discusión de una "Asamblea Nacional Constituyente, Plurinacional y Popular", para cambiar un sistema que consideran opresor desde su fundación y que aún no es "representativo" de la diversidad del país centroamericano.

Nacida en 1992, en los años finales del conflicto armado guatemalteco (1960-1966), el objetivo de Codeca ha sido democratizar la tierra, nacionalizar la energía eléctrica y luchar contra el alza de su precio, aunque ha sido acusada de cuantiosos robos de luz en las comunidades en las que actúa.

En respuesta al anuncio de Codeca de la posible "toma de calles", el sector empresarial organizado, aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), instó a las autoridades a tomar "las medidas correspondientes para que las garantías de los guatemaltecos no sean violentadas en el marco de las protestas anunciadas para esta semana".

Además, esgrimió que "la gobernabilidad debe respetarse, así como los derechos a la salud, el trabajo, la locomoción y el comercio", sobre todo con "la situación actual" que afronta el país.

Codeca ha denunciado una veintena de asesinatos de sus integrantes, la mayoría de estos en puestos de liderazgo, en los últimos dos años y medio, un dato que no ha pasado desapercibido de organizaciones humanitarias internacionales y locales, como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH. o la Procuraduría de los DD.HH. de Guatemala.

El partido guatemalteco Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), nacido de las bases de Codeca, cuenta con una diputada en el Congreso del país centroamericano. Sin embargo, su candidata presidencial en 2019, Thelma Cabrera, ocupó el cuarto puesto del total de votos.

Guatemala ha sumado 6.150 muertes por la covid-19, la cifra más alta de Centroamérica.