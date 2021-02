Bahamas suspende vuelos y enlaces marítimos con Haití por miedo a los contagios

La suspensión de todos los enlaces desde Haití se incluye dentro de las órdenes ejecutivas por la emergencia de la covid-19. EFE/Jean Marc Herve Abelard/Archivo

San Juan, 16 feb (EFE).- Bahamas anunció este martes la suspensión temporal de todos los vuelos comerciales y servicios de embarcaciones provenientes de Haití como medida de precaución ante el riesgo de contagios por la covid-19 cuando ese país entra en su temporada de carnaval.

La suspensión de todos los enlaces desde Haití se incluye dentro de las órdenes ejecutivas por la emergencia de la covid-19.

La orden ejecutiva, que establece la suspensión de los enlaces por un período de 21 días, prohíbe la entrada a Bahamas de cualquier persona que haya salido de Haití, ya sea por rutas de transporte directo o en tránsito desde otra jurisdicción, y que llegue por aire o mar.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, Darren Henfield, dijo que la decisión se tomó por las preocupaciones sobre las actividades del carnaval de Haití, considerado un evento de gran difusión.

El carnaval de Haití, que comenzó el lunes, es uno de los eventos culturales más importantes del país cada año y fue cancelado en 2020 después de que varias protestas violentas interrumpieran el primer día de las festividades.

Sin embargo, los eventos de este año se celebrarán a pesar de los continuos disturbios políticos y las preocupaciones por la covid-19.

"El motivo de la prohibición o lo que llamamos el embargo de vuelos y embarcaciones con Haití en este momento es porque ese país ha entrado en su temporada de carnaval", dijo Henfield.

"Bahamas no celebró su temporada de Junkanoo -carnaval- de la forma en que lo hacemos normalmente. Trinidad no hizo carnaval de la manera que lo hace normalmente, por lo que estamos siendo cautelosos. Este es sólo un paso de precaución tomado por el Gobierno para evitar posibles riesgos", matizó.

La medida provocó las críticas de quienes cuestionan la justificación del Gobierno para implementar una prohibición de enlaces únicamente contra Haití y no contra otros países, especialmente donde los casos de la covid-19 están aumentando.

Insistió en que la atmósfera de carnaval puede favorecer una posible propagación del virus y que esa es la razón por la que se ha renunciado al Junkanoo en Bahamas.

"Nuestros funcionarios de salud continúan controlando la propagación de la covid-19 y las variantes de diversos países", subrayó.

El ministro matizó que, de momento, no hay planes para suspender vuelos o enlaces marítimos a Bahamas desde otros países.

Dijo no tener noticia de vuelos de repatriación de ciudadanos de Bahamas desde Haití, aunque no descartó que pueda haber nacionales de archipiélago atlántico en el país caribeño.

En marzo de 2020, las fronteras del país se cerraron a todos los viajeros, incluidos los ciudadanos de las propias Bahamas, en un intento por evitar la propagación de la covid-19.