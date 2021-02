26/01/2021 Asos tiene los vestidos de novia low cost más bonitos de la temporada. MADRID, 16 (CHANCE) A pesar de encontrarnos inmersos en una crisis sanitaria que ha paralizado nuestra vida en muchos aspectos, el amor ni se para ni se confina. Aunque nada sea igual que hace escasamente un año y ya no haya grandes celebraciones, cada vez son más las parejas de enamorados que sellan su amor con una boda íntima en la que, si algo no puede faltar, es una novia radiante que, con o sin mascarilla, vive ese día el más especial de su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ASOS



A pesar de encontrarnos inmersos en una crisis sanitaria que ha paralizado nuestra vida en muchos aspectos, el amor ni se para ni se confina. Aunque nada sea igual que hace escasamente un año y ya no haya grandes celebraciones, cada vez son más las parejas de enamorados que sellan su amor con una boda íntima en la que, si algo no puede faltar, es una novia radiante que, con o sin mascarilla, vive ese día el más especial de su vida.



Asos, que en 2020 vendió un vestido de novia cada tres minutos durante el confinamiento, acaba de presentar su nueva colección. ¡Y no nos puede gustar más! Con un precio que en ningún caso sobrepasa los 300 euros, la firma nos ha enamorado con sus propuestas.



Vestidos de corte romántico, con líneas depuradas y cierto aire vintage se suman a otros modelos con pronunciados escotes y estilo boho para las más arriesgadas. Pedrería, encaje o escote halter, o incluso una original propuesta de novia con pantalón y ctop top... Todos tan ponibles como ideales. Y es que hay tantas novias como vestidos, por lo que, si buscas inspiración para tu gran día, te dejamos una selección de nuestros favoritos.