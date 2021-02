Alejandra Rubio y Carmen Borrego, reencuentro y reconciliación pública con la que entierran el hacha de guerra

16/02/2021 Carmen Borrego y Alejandra Rubio han quedado para aclarar las cosas en una terraza EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



La exclusiva que Carmen Borrego ofreció en una conocida revista hace unas semanas, y sus polémicas declaraciones asegurando que su sobrina Alejandra Rubio le había hecho daño con sus palabras en "Viva la vida" pero no se lo tenía en cuenta por tratarse de una niña de 20 años, destaparon una inesperada guerra en Las Campos.



La hija de Terelu, lejos de callarse y capear en silencio el temporal, demostró una vez más su personalidad y, dolida, confesaba que su relación con su tía no era la misma que antaño y, desde que había iniciado su carrera en televisión, ambas estaban distanciadas. Tan misteriosa como sincera, Alejandra aseguraba que Carmen había hecho algo que le había molestado y las había enfrentado definitivamente, pero que no iba a desvelarlo públicamente.



Lejos de significar una ruptura total entre tía y sobrina, tanto Carmen como Alejandra confesaron el fin de semana pasado que pronto se reencontrarían para solucionar, cara a cara y lejos de las cámaras, sus problemas, y volver a tener la misma complicidad de la que siempre han hecho gala.



Pues bien, ese día ha llegado, y la hija y la hermana de Terelu Campos - para alegría y alivio de ésta - se han reunido en una terraza cercana al domicilio de ambas, protagonizando el reencuentro más esperado de los últimos tiempos.



Pese a que en un principio se han mostrado tensas y muy serias, poco a poco, y después de hablar tranquilamente, hemos visto a Carmen y a Alejandra intercambiando risas cómplices y bromas que evidencian que su enfado es agua pasada y que tía y sobrina han reconducido su relación después de aclarar las cosas.